Beograđanka zvala Hitnu, jedva uspela da progovori od gušenja: Doktorka otkrila najveće opasnosti koje vrebaju pred Vaskrs, evo šta da radite u crkvi

U protekloj noći Beograđani su najviše zvali Hitnu pomoć zbog hipertenzije, bolova u grudima, aritmija, ali i alergija zbog koje se rano jutros jedna Beograđanka doslovno gušila, otkrila je dr Danijela Jeftić.

Prethodnih dana dosta ljudi upravo muči alergija na polen čije je koncentracija povećana u vazduhu. Pa tako, jednu Beograđanku starosti oko 70 godina rano jutros probudilo je gušenje.

- Jutros smo primili poziv kod žene gde sam jedva uspela da identifikujem podatke koju je probudilo gušenje, oticanje žene od 70 i nešto godina i koja je prevezena do bolnice. Do sad joj nije bila poznata alergija. Ima ne toliko, ali znači oni koji se jave, imaju ozbiljnije neke kliničke slike - objašnjava dr Jeftić iz Hitne pomoći.

Ostali simptomi kod Beograđana

Bilo je dosta pacijenata sa hipertenzijom, bolovima u grudima, aritmijom.

- Imali smo dosta bolova u stomaku vezanih za bubrežne bolesti, dosta astmatičara i hroničnih bronhitisa, komplikacija dijabetesa, maligniteta i težih moždanih udara koji su se javljali kod dosta mladih ljudi - otkriva doktorka za RTS.

Iskoristila je priliku, obzirom da je Veliki petak i velika užurbanost pred praznike, da savetuje građanima da budu veoma pažljivi, i vozači i pešaci u saobraćaju.

- Još jednom želim da upozorim za situaciju u crkvama, znači prvi znaci slabosti, neka ljudi potraže mesto da ne bi padali - savetovala je.

Autor: S.M.