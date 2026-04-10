AKTUELNO

Društvo

Gojković čestitala Vaskrs svima koji slave po julijanskom kalendaru

Izvor: Tanjug

Predsednice Pokrajinske vlade Maje Gojković uputila je danas vaskršnju čestitku patrijarhu srpskom Porfiriju, sveštenstvu, monaštvu i svim vernicima Srpske pravoslavne crkve koji najveći hrišćanski praznik slave po julijanskom kalendaru.

"U danima kada proslavljamo pobedu života nad smrću, svetlosti nad tamom i nade nad strahom, neka nas Vaskrsenje Hristovo podseti na snagu vere, ljubavi i zajedništva i donese slogu i blagostanje u vaše domove. Sve to nam je danas, više nego ikada, potrebno da istrajemo gradeći društvo pravde, solidarnosti i duhovnih vrednosti", poručila je ona, navodi se u saopštenju pokrajinske vlade.

Ona je u svoje i u ime Pokrajinske vlade čestitala "praznik nad praznicima" uz želju da ga provedu u miru, slozi i ljubavi sa porodicom i najbližima, uz tradicionalni pozdrav Hristos vaskrse.

