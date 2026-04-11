NEMOJTE PREKRŠITI VAŽAN OBIČAJ PRED VASKRS: Veruje se da unošenje OVOG cveta u kuću čuva mir ukućana i celu porodicu od nesreće

Uskršnja trpeza oduvek je bila simbol radosti, obnove i okupljanja porodice.

Zato se posebna pažnja posvećuje i dekoraciji stola, a u prazničnom ambijentu svoje mesto ima i prvo prolećno cveće.

Unošenje svežeg cveća u dom vekovima je bio način da se prizove nova energija koja dolazi sa prolećem, a među svim cvetovima jedan se posebno izdvaja – ne samo zbog svog opojnog mirisa i nežnih nijansi, već i zbog simbolike koju nosi i običaja koji ga prate upravo uoči Uskrsa.

Unošenje cveća u kuću uoči Uskrsa nije samo estetski izbor, već i deo tradicije koja slavi dolazak proleća i obnovu života. Grančice u vazama, nežni cvetovi na stolu i miris prirode stvaraju osećaj topline i mira, kao uvod u najveći hrišćanski praznik.

Bogata simbolika

Među svim prolećnim cvetovima koji tada ukrašavaju dom, jedan se posebno izdvaja – jorgovan.

Njegov opojni miris i raskošni cvetovi ne samo da oplemenjuju prostor, već sa sobom nose i bogatu simboliku i običaje koji se vekovima vezuju upravo za dane pred Uskrs.

Jorgovan se u hrišćanskoj tradiciji povezuje sa obnovom, novim početkom i duhovnim preporodom – upravo onim što Uskrs i predstavlja. Kako cveta u vreme najvećeg hrišćanskog praznika, smatra se simbolom pobede života nad smrću, nade i svetlosti nakon tame. Zbog toga mnogi vernici poštuju stari običaj i unose jorgovan u kuću kao simbol vere i radosti. Naši stari su ga zvali i Bogorodičnim cvetom, jer ga je, prema predanju, upravo Bogorodica i blagoslovila.

Naime, kad su na Veliki petak razapeli Isusa Hrista, Bogorodica je u očaju tumarala, ne znajući kuda ide. Sela je da se odmori ispod jednog drveta prepunog lišća i onako iznurena je zaspala. Tad je sa drveta polako počelo da pada lišće i nežno je pokrivalo. Kad se Presveta Bogorodica probudila, videla je lišće po sebi, a kad je pogledala u drvo, ono je bilo potpuno golo. Tad je, prema predanju, blagoslovila drvo rečima: "Budi blagosloveno i mirišljavo zauvek." U tom trenutku, drvo je opet procvetalo.

Zaštitnička uloga

U narodnim verovanjima, jorgovan ima i zaštitničku ulogu. Verovalo se da njegov miris "čisti" prostor, rasteruje lošu energiju, nesreće i donosi mir i spokoj u dom. Posebno se preporučivalo da se stavi blizu ulaza ili prozora, kako bi "čuvar" kuće bio na mestu gde energija ulazi.

Postoji i zanimljivo verovanje da jorgovan privlači ljubav i slogu u porodici. Njegovi nežni cvetovi, najčešće ljubičasti ili beli, simbolizuju čistotu emocija, iskrenost i nove početke u međuljudskim odnosima. Zato su ga devojke stavljale u kuću verujući da donosi sreću u ljubavi, ali i mir među ukućanima. Upravo iz tih razloga ovaj običaj se zadržao do danas, kao spoj vere, tradicije i ličnog doživljaja praznika.

Autor: Iva Besarabić