Sofronijević: Napreduju radovi na kompleksu železničke stanice Novi Beograd

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/JADRANKA ILIĆ

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da radovi na izgradnji kompleksa železničke stanice Novi Beograd sa rekonstrukcijom mostovske konstrukcije, koja će biti završena do kraja ove godine, napreduju i da to predstavlja važan korak ka unapređenju železničke infrastrukture.

Ona je danas nakon obilaska radova rekla da će Stanica Novi Beograd biti jedna od ključnih tačaka za međunarodni transport, kao i važna veza ka Aerodromu "Nikola Tesla", Nacionalnom stadionu i budućem Ekspo kompleksu.

Sofronijević je istakla da se u okviru kompleksa grade glavna stanična zgrada, moderan vestibil, nova nadstrešnica iznad perona, deo buduće tople veze ka autobuskoj stanici, stanični trg, kao i park.

Paralelno sa tim, izvode se i radovi na rekonstrukciji mostovske konstrukcije dugačke 474 metra, što je od izuzetnog značaja za ukupnu funkcionalnost i bezbednost železničkog saobraćaja.

"Radovi se izvode uz sve pribavljene građevinske dozvole i prijave radova, stručni nadzor i predstavnici Ministarstva kao investitora ovog projekta svakodnevno su na licu mesta sa posebnim fokusom na sigurnost i bezbednost, kako tokom izgradnje, tako i u budućem korišćenju ovog kompleksa, kako bismo dobili moderan i funkcionalan železnički kompleks koji će odgovarati potrebama savremenog Beograda", rekla je ministarka Sofronijević.

Sofornijević je dodala da će se nastaviti izgradnja Srbije.

"Nastavljamo da gradimo Srbiju koja je infrastrukturno povezana, jer znamo da upravo ovakvi projekti donose konkretne rezultate i bolji život svim našim građanima, i ovom prilikom, na Veliku subotu, svim građanima koji slave sutrašnji, najveći i najradosniji hrišćanski praznik, Uskrs, čestitam praznik sa željom da ga provedu u miru, radosti i veselju sa svojim porodicama", dodala je ministarka Sofronijević.

Autor: S.M.

Politika

RADILA U NEKOLIKO MINISTARSTAVA! Evo ko je Aleksandra Sofronijević - Nova ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture!

Politika

VUČIĆ NAJAVIO: Uskoro i završetak Železničke stanice Novi Beograd i autobuske stanice

Društvo

Ministarka Sofronijević: Srbija gradi uprkos preprekama – radovi na deonici Kuzmin–Sremska Rača u završnoj fazi

Društvo

Vesić: Ove godine počinje gradnja depoa i radovi na tri stanice prve linije metroa

Društvo

Vesić prekinuo posetu Crnoj Gori i krenuo u Novi Sad gde se urušila nadstrešnica stare železničke stanice

Društvo

Kreće putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta: Poznata TAČNA CENA KARTE