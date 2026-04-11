Stiže nam olujni vetar, EVO i kada: U ovom delu zemlje očekuju se udari od 80 kilometara na sat

Vaskrs će Srbiji doneti sunčano i pravo prolećno vreme, povremeno uz umerenu oblačnost. Vetar će biti slab, jugoistočni.

Posle hladnog jutra, pri tlu ponegde i uz slab mraz, tokom dana ugodno toplo.

Maksimalna temperatura biće od 16 do 20 stepeni, u Beogradu do 18 stepeni.

Ovo su i prosečne temperature za ovo doba godine.

Sledeće sedmice očekuje se znatno više oblaka, biće i padavina, a očekuje se i vetrovito vreme.

U centralnom Mediteranu jačaće ciklon, a nad istokom Evrope anticiklon. Kako će se Srbija nalaziti između ova dva sistema, očekuje se veoma vetrovito vreme.

U ponedeljak i utorak duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području veoma jak, sa udarima preko 50 km/h.

Na jugu Banata i u donjem delu Podunavlja očekuju se olujni udari košave od 80 km/h.

Najjači vetar očekuje se u Vršcu.

Veoma izraženo južno strujanje doneće i čestice pustinjskog peska iz Sahare, pa će atmosfera biti zamućena. U predelima sa kišom očekuju se obojene padavine.

Vetrovitro će biti do srede, a najjači udare košave očekuju se u ponedeljak uveče, tokom noći i u utorak ujutro.

U sredu će košava slabiti, a posle podne vetar će biti u skretanju na severozaapdni i to prvo u Bačkoj, u Sremu i u Podrinju.

Maksimalna temperatura biće uglavnom oko 20 stepeni.

POGLEDAJTE KAKO SU SRBI 'PALI' U ŠPANIJI: Razbijen opasan klan, plen vredan 130 miliona evra (VIDEO)

Autor: Marija Radić

Društvo

RHMZ najavio novu turu kiše: Očekuju se i olujni udari vetra u ovim delovima Srbije! Detaljna prognoza za naredne dane

Društvo

OVO JE DATUM ZAHLAĐENJA U SRBIJI: Evo kada stiže jači preokret vremena sa kišom - Otkrivamo da li preti i SNEG

Društvo

USKORO SE SVE MENJA: Stižu pljuskovi, grmljavina, vetar! U ovom delu Srbije već je počelo, pogledajte šta nas čeka narednih dana

Društvo

DANAS PREDAH OD NEVREMENA, ALI NE ZADUGO: Naoblačenje tokom večeri donosi pljuskove s grmljavinom u OVIM DELOVIMA Srbije - A ONDA NAS ČEKA JOŠ JAČE ZA

Društvo

UŽIVAJTE U LEPOM VREMENU - I danas sunčano i toplo, a u ovom delu zemlje očekuje se i pljusak

Društvo

EVO KAKVO VREME MOŽEMO OČEKIVATI ZA VASKRS: Detaljna prognoza za dane pred nama!