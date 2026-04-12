POLICIJA OTKRILA NOVU METODU VARANJA NA POLAGANJU VOZAČKOG ISPITA: Ako budete uhvaćeni, slede drakonske kazne i zabrana polaganja

Španska policija otkrila je metodu varanja na testovima za vozačku dozvolu koja podseća na scene iz špijunskih filmova.

Kandidati su koristili specijalne naočare sa sakrivenim kamerama i nevidljive slušalice kako bi dobijali odgovore od pomagača koji su bili van učionice. Ova oprema je toliko minijaturna da ju je gotovo nemoguće otkriti običnim pregledom pre početka ispita.

Za razliku od običnih pametnih naočara koje imaju vidljiva sočiva, ovi modeli imaju mikro objektive ugrađene direktno u most naočara. Kamera automatski snima pitanja i šalje ih na internet bazu kojoj pomagač pristupa u realnom vremenu. Pomoćnik zatim pronalazi tačne odgovore i šapuće ih kandidatu preko minijaturne slušalice koja se nalazi duboko u uhu.

Vlasti u Španiji su zbog ovakvih slučajeva drastično pooštrile zakone o bezbednosti saobraćaja. Svako ko bude uhvaćen u korišćenju elektronskih uređaja za varanje suočiće se sa novčanom kaznom od 500 evra. Pored toga, kandidat automatski pada na ispitu i dobija zabranu ponovnog polaganja u trajanju od narednih šest meseci.

Policija navodi da je tehnologija postala dostupnija nego ranije, ali da su i kontrole na ispitima sada mnogo efikasnije. Cilj je da se spreči da nespremni vozači dobiju dozvolu i ugroze tuđe živote na putevima. Ovaj slučaj služi kao oštro upozorenje svima koji misle da je lakše koristiti prečice nego naučiti saobraćajne propise.

Autor: D.Bošković