NESVAKIDAŠNJI PRIZOR ZABELEŽEN KOD SMEDEREVA! Tele pokušalo da pobegne iz kombija (FOTO)

Nesvakidašnja scena odigrala se u okolini Smedereva, kada je jedno tele, po svemu sudeći, odlučilo da isplanira bekstvo iz kombija.

Iako je situacija na prvi pogled mogla da deluje zabrinjavajuće, sve se na kraju završilo bez ikakvih posledica.

Naime, neobičan prizor prvi su primetili drugi učesnici u saobraćaju. Tokom preticanja, uočili su da životinja pokušava da izađe iz vozila, pa su odmah reagovali i upozorili vozača na ono što se dešava iza njega.

Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji i prisebnosti, vozač je na vreme zaustavio vozilo i sprečio mogući incident.

Autor: D.Bošković