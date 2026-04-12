Kako do nekretnine na moru: Ovde možete da kupite svoj stan za 50.000 evra, a da nije 'za renoviranje'

Iako cene nekretnina u Grčkoj kontinuirano rastu, a tržište u 2026. godini sve češće se opisuje kao "tržište selektivnih prilika", interesovanje srpskih kupaca za povoljne kvadrate na moru ne jenjava. Sa budžetom od 50.000 evra situacija je znatno izazovnija nego ranije, ali podaci pokazuju da mogućnosti i dalje postoje, ukoliko znate gde da tražite.

Realnost tržišta u 2026. godini

Prema najnovijim podacima, prosečna cena apartmana u Grčkoj iznosi oko 210.000 evra, dok se čak i manji apartmani na manje popularnim ostrvima prodaju za oko 320.000 evra.

Ipak, zvanični izveštaji potvrđuju da ne postoji zakonski minimum za kupovinu, pa se nekretnine i dalje mogu pronaći i za manje od 100.000 evra, ali je neophodan oprez kako bi se izbegli zapušteni i ruinirani objekti.

Gde tražiti "kvadrate" za 50.000 evra

Da biste u 2026. godini pronašli pristojan stan koji nije u lošem stanju, potrebno je fokusirati se na oblasti koje još nisu zahvaćene masovnim luksuznim turizmom i novim pravilima za "Zlatnu vizu".

Tesalija (Thessaly): Ovaj region ima jednu od najnižih prosečnih cena u zemlji, oko 1.273 €/m². Sa budžetom od 50.000 evra moguće je pronaći studio ili manji apartman od približno 35–40 kvadrata. Tesalija nudi lepa obalska mesta koja su popularna među lokalnim stanovništvom i svima koji traže mirniji, autentičan ambijent.

Peloponez: Prosečna cena u ovom regionu iznosi oko 1.410 €/m². Iako su najatraktivnije lokacije poskupele, u manje razvijenim delovima obale i dalje se mogu pronaći stariji, ali solidno očuvani stanovi. Prednost Peloponeza je sve bolja saobraćajna povezanost, uključujući proširenje aerodroma u Kalamati koji sada opslužuje 22 međunarodne destinacije.



Sekundarne lokacije na Kritu: Dok je Hanja postala znatno skuplja, unutrašnji delovi ostrva i manje poznata mesta na južnoj obali i dalje nude pristupačnije cene. Krit je posebno zanimljiv zbog duže turističke sezone, kao i unapređene energetske infrastrukture koja smanjuje troškove održavanja.



Na šta obratiti pažnju

Kupovina jeftinije nekretnine nosi određene rizike, pa je u 2026. godini posebno važno obratiti pažnju na sledeće:

Legalizacija i katastar: Jedna od najčešćih grešaka stranih kupaca je žurba bez prethodne provere vlasničke dokumentacije.

Neophodno je utvrditi da li prodavac ima "čist" vlasnički list i da li je objekat legalizovan. S obzirom na to da je grčki katastarski sistem u završnoj fazi, preporučuje se provera istorije vlasništva u periodu od 20 do 30 godina.

Energetski sertifikat: Od 2026. godine kupci sve više traže energetski efikasne nekretnine, jer se lakše izdaju i kasnije jednostavnije prodaju.

Skriveni troškovi: Na cenu od 50.000 evra treba dodati još između 8% i 12% troškova, uključujući porez na prenos apsolutnih prava (3%), kao i troškove notara, advokata i agencijske provizije.

Zašto je 2026. prelomna godina

Grčka uvodi automatizovani sistem procene vrednosti nekretnina, što znači da će se tzv. "objektivne vrednosti", koje služe kao osnova za oporezivanje, usklađivati sa realnim tržišnim cenama u realnom vremenu.

Pored toga, nova pravila za Airbnb ograničavaju kratkoročno izdavanje u centralnim delovima Atine i Soluna, što bi moglo podstaći vlasnike da prodaju manje stanove, čime se otvara prostor za nove kupce.

Budžet od 50.000 evra u 2026. godini zahteva strpljenje i fokus na regione poput Tesalije i manje razvijenih delova Peloponeza.

Stan uz more za taj iznos neće biti luksuzna nekretnina, ali uz pažljivu proveru dokumentacije i adekvatnu pravnu podršku, i dalje može predstavljati pametnu investiciju u "drugi dom".

Autor: S.M.