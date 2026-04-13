Dijeta s kuvanim jajima je hit posle Vaskrsa: Brzo skida kilograme, ali nosi rizike o kojima se ćuti

Posle praznika, kada sto ostane pun ostataka, a telo preopterećeno teškom hranom, mnogi posegnu za najbržim rešenjem. Dijeta sa kuvanim jajima tada deluje kao logičan izbor, jednostavna je, dostupna i obećava rezultate za nekoliko dana.

Ali upravo ta brzina je i njen najveći problem.

Ova dijeta se zasniva na visokom unosu proteina i minimalnom unosu ugljenih hidrata. U prvim danima dolazi do naglog pada kilograma, ali to najčešće nije gubitak masti, već gubitak vode i pražnjenje rezervi energije u telu.

Zato se često stvara utisak da dijeta "radi savršeno", dok organizam zapravo ulazi u stanje stresa.

U tom periodu mogu se javiti umor, nervoza, pad koncentracije i glavobolje. Telo pokušava da se prilagodi, ali to nije proces koji prolazi neprimetno.

Veliki unos jaja znači i povećan unos proteina i masti, što može opteretiti jetru i bubrege. Kod zdravih osoba to ne mora odmah izazvati problem, ali kod onih koji već imaju osetljiv metabolizam ili povišen holesterol, situacija može postati ozbiljnija.

Posebno treba biti oprezan ako već postoji problem sa lipidima u krvi ili radom bubrega.

Jaja sama po sebi nisu problem. Problem nastaje kada postanu gotovo jedina namirnica u ishrani.

Problemi sa varenjem koji dolaze tiho

Ono što mnogi zanemaruju jeste nedostatak vlakana. Kada se iz ishrane izbace voće, integralne žitarice i veći deo povrća, varenje počinje da usporava.

To se najčešće manifestuje kroz nadutost, zatvor i osećaj težine u stomaku, iako se jede "čisto".

Najveći problem ove dijete nije dok traje, već ono što dolazi nakon nje. Kada se vratite na uobičajenu ishranu, kilogrami se često vraćaju, nekad i brže nego što su nestali.

Razlog je usporen metabolizam i potreba tela da nadoknadi izgubljeno.

Tada nastaje poznati ciklus restrikcije i vraćanja kilograma, bez dugoročnog rezultata.

Telo ne funkcioniše na ekstremima

Posle Uskrsa mnogi žele brz reset, ali telo ne reaguje dobro na nagle promene. Ono traži postepeni povratak u balans, a ne novu vrstu opterećenja.

Dijeta sa kuvanim jajima može delovati kao prečica.

Ali svaka prečica u ishrani ima cenu.

I najčešće se plati kasnije.

Autor: D.Bošković