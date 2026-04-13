Jeziv snimak dece na trotinetu nasred kolovoza u Srbiji: Sekund ih je delio od TRAGEDIJE

Novi Pazar juče se oprostio od devojčice Meleke (16) koju je pokosio "golf" dok je bila na trotinetu, a već danas na društvenim mrežama pojavio se snimak koji ledi krv u žilama i služi kao poslednje upozorenje svim roditeljima i mladim vozačima.

Na snimku se vide dvoje dece kako se na jednom trotinetu voze posred kolovoza, manevrišući između dva automobila. U jednom trenutku, verovatno usled gubitka ravnoteže ili udarca u neravninu na putu, deca se spotiču i zajedno padaju direktno na kolovoz, dok iza njih ide auto.

Sreća u nesreći je bila ta što su automobili u tom trenutku kretali minimalnom brzinom, pa je izbegnut najcrnji scenario. Ipak, pitanje koje svi postavljaju nakon odgledanog snimka glasi: Zar tragedija koja se desila nije bila dovoljna opomena?

Stručnjaci za bezbednost saobraćaja neumorno upozoravaju na tri ključna pravila koja su na ovom snimku prekršena:

Nikada dvoje na jednom trotinetu. Električni trotineti su dizajnirani isključivo za jednu osobu. Stabilnost vozila se drastično menja sa dodatnim putnikom, a mogućnost kočenja i manevrisanja postaje gotovo nemoguća.

Prostor između automobila nije staza. Vožnja između vozila u pokretu ili koloni stavlja vozača trotineta u "mrtvi ugao" vozača automobila, gde i najmanja greška vodi pod točkove.

Na snimku je primetno da deca ne nose kacige, što je u slučaju pada na asfalt presudno za preživljavanje.

Ovaj snimak nije tu samo da bi se delio i komentarisao, već da posluži kao brutalan podsetnik na to koliko je sekunda dovoljna da se život promeni iz korena.

Autor: S.M.