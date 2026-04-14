'Stomak će nekako i da zaboravi, ali srce neće' Doktor o posledicama prazničnog prejedanja, evo kada je neophodno potražiti lekarsku pomoć

Stručnjaci upozoravaju da prejedanje tokom vaskršnje trpeze može ozbiljno opteretiti srce i krvne sudove, te objašnjavaju kako prepoznati simptome i kada je neophodno potražiti lekarsku pomoć

Tokom vaskršnje trpeze često dolazi do preterivanja u hrani, što može imati ozbiljne posledice po kardiovaskularno zdravlje. Važno je prepoznati simptome koji ukazuju da je organizam već opterećen i kada je neophodno potražiti lekarsku pomoć.

O tome kakve posledice prejedanje tokom uskršnje trpeze može imati po srce govorio je doktor Nemanja Đenić, internista kardiolog, u emisiji „Puls Srbije“ na Kurir televiziji.

Kako prepoznati znakove prejedanja i njegov uticaj na organizam

- Postoji jedna poslovica koja kaže: "stomak će nekako i da zaboravi, ali srce neće". Ono što moramo da znamo jeste da tip hrane dobrim delom definiše kako ćemo proći kada je u pitanju kardiovaskularni, ali i digestivni sistem. Ako uzmemo u obzir, recimo, jaja, imaćemo visokoproteinsku ishranu. To je ishrana koja je s jedne strane dobra, ali s druge strane jako opterećuje bubrege. Ljudi koji imaju problem sa bubrezima moraju imati savet lekara i ne smeju da preteruju. S druge strane, tu je i holesterol. Ako neko već ima holesterol 7 ili 6 i smatra ga graničnim, a zapravo nije, jer sve naše preporuke su da mora biti niži, takva ishrana će ga dramatično povećati. Ako na sve to dodamo i so, dolazi do skoka pritiska, što je neminovno. Ako je neko mlad i nema hipertenziju, to može da toleriše, ali ako se jave glavobolja, pritisak ili bol u grudima nakon ovakvog obroka, to možemo povezati sa skokom pritiska izazvanim hranom - kaže doktor Đenić.

Ko je u većem riziku - zdravi ili hronični pacijenti

Stručnjaci ističu da procena zdravstvenog rizika ne zavisi uvek od subjektivnog osećaja da smo zdravi ili bolesni. Važno je razumeti ko je zapravo u većem riziku – osobe koje se smatraju zdravima ili one koje već imaju dijagnozu i poznate zdravstvene probleme.

- Zdravi ste ukoliko ste uradili sistematski pregled ove godine, ukoliko ste proverili vašu laboratoriju, uradili neki kardiološki pregled, ultrazvuk stomaka i ako je sve to u redu – vi ste u manjem riziku. Naši sugrađani koji već imaju problem, neretko uzimaju terapiju i svesni su svog stanja, paradoksalno mogu biti oprezniji i time u manjem riziku, iako je njihov faktor rizika zapravo veći - ističe doktor Đenić.

Prevencija i simptomi koje ne treba ignorisati

Doktor Đenić apelovao je da je potrebno najmanje dva puta godišnje uraditi laboratorijske analize i sistematski pregled kako bi se proverilo zdravstveno stanje, jer su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrtnosti u Srbiji. Prema podacima Instituta „Batut“, svaki drugi građanin umire od bolesti srca i krvnih sudova.

Ističe da je važno raditi na prevenciji, ali i prepoznati simptome koji se javljaju nakon prejedanja, poput ubrzanog rada srca i preskakanja, koje ne treba zanemarivati i zbog kojih se treba javiti lekaru.

- Bol u grudima, stezanje i pritisak u grudima, nepravilni rad srca, aritmije - to su dominantni simptomi. Ali uvek krećemo od bola u grudima. Pravi, opasni bol nakon jela je širok bol iza grudne kosti, nije u jednoj tački i često se širi u vilicu ili rame. To je alarm – odmah lekaru. Što se tiče aritmija, one su česte nakon prejedanja, ali su na sreću najčešće benigne i posledica su pritiska želuca, naročito ako legnemo nakon obilnog obroka, kada dolazi do pritiska na dijafragmu i osećaja teskobe u grudima i preskakanja srca, što se često povezuje sa hranom.

Autor: D.Bošković