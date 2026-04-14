Radio 45 godina u istoj fabrici: Na dan odlaska u penziju doživeo nešto nezamislivo (VIDEO)

U vremenu kada se često govori o otuđenosti između radnika i velikih korporacija, retki su primeri koji pokažu suprotno – da se dugogodišnji trud i lojalnost i dalje znaju prepoznati i nagraditi.

Upravo jedna takva priča iz Nemačke ovih dana privukla je veliku pažnju i izazvala brojne pozitivne reakcije.

Odlazak u penziju za mnoge predstavlja kraj jednog poglavlja, ali i trenutak kada se sabiraju godine rada, odricanja i doprinosa. Međutim, za jednog zaposlenog u BMW-u taj trenutak pretvoren je u događaj koji će pamtiti do kraja života.

Reč je o radniku turskog porekla koji je čak 45 godina proveo radeći u istoj BMW-ovoj fabrici, ostavljajući svoj trag u hiljadama automobila koji su sišli sa proizvodne trake. Njegov odlazak u penziju nije prošao nezapaženo – naprotiv, kompanija je odlučila da pokaže koliko ceni njegovu odanost.

Poklon koji se ne viđa svaki dan

Pre glavnog iznenađenja, radnik je dobio simboličan dar – minijaturnu maketu BMW-ovog tornja u Minhenu, sedišta kompanije. Međutim, pravi trenutak iznenađenja tek je usledio!

BMW mu je, naime, poklonio sportski automobil – crveni BMW M3, jedan od najpoznatijih i najcenjenijih modela ove bavarske marke. Reč je o poklonu koji jasno nadilazi uobičajeni gest i pokazuje koliko kompanija ceni dugogodišnji rad.



Emotivan ispraćaj

Ceo ispraćaj bio je izuzetno emotivan, a snimci su se ubrzo proširili društvenim mrežama.

Mnogi su u ovoj priči prepoznali simboliku generacija radnika, posebno onih stranog porekla, koji su decenijama gradili temelje nemačke industrije. Ovaj slučaj dodatno ističe značaj takozvanih "gastarbajtera", čiji je doprinos često bio presudan u razvoju velikih industrijskih sistema.

U trenutku kada se automobilska industrija sve više okreće automatizaciji i novim tehnologijama, ovakav gest podseća na to koliko je ljudski rad bio ključan za uspeh velikih kompanija. Priča o radniku koji je gotovo pola veka proveo u jednoj firmi i za to dobio ovakvo priznanje pokazuje kako odanost i posvećenost i dalje mogu biti nagrađeni – i to na način koji prevazilazi sva očekivanja.

Ovaj gest izazvao je brojne pozitivne komentare i istaknut je kao redak primer poslodavca koji ume da prepozna i ceni dugogodišnji doprinos svojih zaposlenih.

Autor: D.Bošković