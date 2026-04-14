Kada je najbolje ići na spavanje? Naučnici kažu - ovo je ključni sat za zdravlje

Koliko puta ste sebi rekli "još samo jedna epizoda" ili "još malo telefona pa idem na spavanje"? U tom trenutku deluje bezazleno, ali upravo te male navike mogu imati mnogo veći uticaj na zdravlje nego što mislimo. Jer nije važno samo koliko spavate - već i kada odlazite na spavanje.

Nova istraživanja sve jasnije pokazuju da naš organizam ne funkcioniše nasumično, već prema preciznom unutrašnjem ritmu. A kada ga poremetimo, posledice se ne vide odmah - ali se vremenom nagomilavaju.

Prema rezultatima studija, optimalno vreme za odlazak u krevet je između 22 i 23 časa. Upravo u tom periodu telo ulazi u fazu prirodnog usporavanja, a hormoni koji regulišu san počinju da se aktiviraju.

Odstupanje od ovog ritma - bilo da odlazite na spavanje mnogo kasnije ili znatno ranije - može imati negativne posledice po zdravlje.

Zašto je cirkadijalni ritam ključan

Naše telo funkcioniše prema tzv. cirkadijalnom ritmu, unutrašnjem biološkom satu koji traje 24 sata.

On utiče na:

krvni pritisak

telesnu temperaturu

lučenje hormona

ciklus budnosti i sna

Jedan od ključnih faktora koji ga reguliše je svetlost. Kada svetlost dopre do očiju, mozak smanjuje lučenje melatonina - hormona koji nas uspavljuje.

Zato kasno odlazak na spavanje, posebno uz ekrane, može ozbiljno poremetiti ovaj prirodni proces.



Rezultati velikog istraživanja pokazali su da osobe koje odlaze na spavanje posle ponoći imaju čak 25% veći rizik od zdravstvenih problema u poređenju sa onima koji ležu između 22 i 23 časa.



Razlog je jednostavan - kasni odlasci u krevet remete unutrašnji sat i smanjuju izloženost jutarnjem svetlu, koje je ključno za njegovo resetovanje.

Ni prerano nije dobro

Zanimljivo je da ni odlazak na spavanje pre 22 časa nije idealan. Studije su pokazale da i to može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Drugim rečima, ravnoteža je ključna - telo najbolje funkcioniše kada prati prirodan ritam, bez velikih odstupanja.

Zašto su žene posebno osetljive

Istraživanja ukazuju da je veza između kasnog odlaska na spavanje i zdravstvenih problema izraženija kod žena.

Pretpostavlja se da hormonski balans i biološki ritmovi kod žena mogu biti osetljiviji na poremećaje sna, što dodatno naglašava važnost pravilnog rasporeda odmora.



Ako želite kvalitetniji san i bolje zdravlje, pokušajte da:

odlazite na spavanje u isto vreme svake večeri

izbegavate ekrane pred spavanje

izložite se jutarnjoj svetlosti što ranije

ne pomerate drastično svoj raspored tokom vikenda

Na kraju, možda najvažnija poruka je jednostavna - san nije samo odmor, već temelj zdravlja.

A ponekad nije potrebno da spavate više - već samo da legnete u pravo vreme.

Autor: S.M.