Na graničnim prelazima Batrovci i Šid teretna vozila čekaju dva sata: Evo kakvo je stanje na ostalim

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.30 časova, teretna vozila na graničnim prelazima Batrovci i Šid čekaju dva sata na izlaz, navodi se u saopštenju AMSS.

Na graničnom prelazu Kelebija teretna vozila čekaju sat vremena na izlaz.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na auto-putevima.

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije u saradnji sa graničnim organima Mađarske usaglasila je radno vreme graničnog prelaza Bački Vinogradi - Ašothalom.

Umesto dosadašnjih od 7 do 19 časova, biće otvoren od 17. 4. 2026. godine do 19. 4. 2026. godine, od 7 do 22 časa.

Navedeni granični prelaz uspostavlјen je za odvijanje putničkog saobraćaja.

