AMSS: Zadržavanja za teretna vozila na prelazima do tri sata

Na pojedinim graničnim prelazima, teretna vozila čekaju i do 180 minuta, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije na osnovu podataka Uprave granične Policije dobijenim u 5.15 časova.

Teretna vozila na izlazu iz zemlje najviše čekaju na prelazu Šid - 180 minuta, na prelazima Sremska rača i Batrovci po 120 minuta, a naprelazu Horgoš 90 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u zemlji.

AMSS navodi i da su uslovi za vožnju povoljni ali i dalje promenljivi, kao i da povremeno slaba kiša u pojedinim krajevima Srbije može da donese vlažne kolovoze zbog čega je neophodno da se prilagodi vožnja uslovima puta, smanji brzina i poveća rastojanje.

Autor: Marija Radić