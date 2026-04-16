Crni oblaci idu ka Srbiji: Doneće kišu i pad temperature, a u OVIM delovima zemlje biće i SNEGA

Na Kopaoniku se snežni pokrivač smanjuje, dok prolećne temperature prelaze 20 stepeni - očekuju se kiša i grmljavina tokom narednih dana.

I dok su širom Srbije temperature već uveliko prolećne i prelaze 20 stepeni, na planinama južne i jugozapadne Srbije, iznad 1600 metara nadmorske visine, i dalje ima snežnog pokrivača.Posle podne i tokom sutrašnjeg dana na Kopaoniku se očekuje kiša, a mogući su i pljuskovi praćeni grmljavinom.

Prema kamerama sajta InfoKop, a kako prenosi Đorđe Đurić, sneg je ostao uglavnom na najvišim vrhovima planina, gde ga ima između 10 i 20 centimetara. Na planinama na teritoriji Kosova i Metohije, iznad 2000 metara nadmorske visine, snežni pokrivač dostiže i do pola metra.

Na Kopaoniku je vreme ovih dana više prolećno nego zimsko, sa temperaturama koje prelaze 10 stepeni. Trenutna temperatura iznosi 8 stepeni, dok se tokom dana očekuje do 12.

Visina snežnog pokrivača na Kopaoniku se postepeno smanjuje – sa oko 20 centimetara prethodnih dana na današnjih 12 centimetara. Sneg se zadržava iznad 1650 metara, dok ga na skijalištima ima do oko 30 centimetara.

Iako su uslovi i dalje delimično zimski u višim predelima, ski i zimska sezona na Kopaoniku završena je pre nekoliko dana.

Do kraja sedmice snežni pokrivač će se u potpunosti otopiti, a sneg će se zadržati samo na skijaškim stazama i lokalno u najvišim planinskim predelima.

Prema prognozama, Srbiju će naredne sedmice zahvatiti pogoršanje vremena, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, kao i pad temperature vazduha na oko 15 stepeni.

Na najvišim planinama, uključujući više delove Kopaonika iznad 1600 metara nadmorske visine, očekuju se uslovi za susnežicu i sneg. Temperature će se kretati od 0 do 4 stepena, ali se novonastali snežni pokrivač neće dugo zadržavati i brzo će se topiti.

Podsetimo, početkom aprila Kopaonik je pogodila jaka zimska oluja praćena snežnom mećavom, kada je u jednom danu palo oko 40 centimetara snega, a visina snežnog pokrivača dostigla je 83 centimetra. U narednih desetak dana planina je ostala bez oko 70 centimetara snega.

Autor: Marija Radić