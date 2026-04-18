PROLEĆE U PUNOM SJAJU! Danas do 23 stepena, ali uživajte dok možete – evo kada stiže PREOKRET!

U Srbiji nas danas očekuje pretežno sunčan i topao prolećni dan. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), uz malu ili umerenu oblačnost, živa u termometru će se kretati od 20 do 23 stepena.

Jutro je bilo sveže sa temperaturama od 5 do 10 stepeni, dok će u planinskim predelima postojati retka mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak. Vetar će biti slab do umeren, severni i severozapadni.

Vremenska prognoza za Beograd

Glavni grad uživa u suncu. Maksimalna dnevna temperatura u Beogradu iznosiće oko 21 stepen, uz slab vetar. Idealni uslovi za boravak u prirodi obeležiće veći deo dana.

Prognoza za narednih sedam dana: Spremite kišobrane

Iako će nedelja biti pretežno sunčana, od ponedeljka nas očekuje nagla promena.

- Ponedeljak: Naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom prvo zahvata sever i zapad zemlje, a do kraja dana se širi na celu Srbiju.

- Od utorka: Pad temperature i nestabilno vreme. Mestimično nas očekuju kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

