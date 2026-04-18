Vernici slave Svete Agatopoda i Teodula: Za zdravlje porodice obavezno uradite JEDNU STVAR

Vernici Srpske pravoslavne crkve danas se sećaju dvojice solunskih svetitelja, Agatopoda i Teodula, čija je žrtva ostala simbol nepokolebljive vere. Ove godine, njihov spomen pada u Svetlu subotu, što ovaj dan čini dodatno svečanim i radosnim.

U vreme progona hrišćana pod carem Dioklecijanom, u Solunu su služili starac đakon Agatopod i mladi čtec Teodul. Prema predanju, Teodulu se u snu javio anđeo i dao mu svetlucavi predmet, nakon čega je on dobio dar isceljenja.

Kada su izvedeni pred sud jer nisu hteli da se poklone idolima, guverner Faustin je pokušao da ih slomi, starca Agatopoda pretnjama, a mladog Teodula laskanjem. Obojica su odgovorili istom rečenicom: "Hrišćanin sam!".

Osuđeni su na smrt tako što su im oko vrata vezali teško kamenje i bacili ih u more. Legenda kaže da je more izbacilo njihova tela u belim haljinama, bez kamenja, koje su hrišćani zatim dostojno sahranili.

Ovo je dan opšte radosti. Običaj je da se posećuju komšije, prijatelji i rodbina, a veruje se da do podneva treba završiti sve bitnije kućne poslove kojima se završava vaskršnji ciklus.

Sveti Teodul se smatra zaštitnikom onih koji traže isceljenje, pa se vernici danas obraćaju ovim svecima za pomoć u bolesti.

Danas je mrsni dan. Posta nema, čak ni u duhovnom smislu, jer se slavi pobeda života nad smrću.

Kao i tokom cele Svetle nedelje, strogo se izbegava bilo kakav sukob, povišen ton ili loše misli. Smatra se velikim grehom kvariti vaskršnju radost. Narodno verovanje kaže da ne treba raditi "tešku zemlju" kako se ne bi izazvale nepogode tokom godine.

