HAJDUČKI FESTIVAL RAKIJE u Bogatiću PRIVUKAO VELIKU PAŽNJU: Manifestacija nije značajna samo za proizvođače, već i za turizam ovog kraja (FOTO)

Hajdučki festival rakije u Bogatiću koji je već nakon svog premijernog izdanja pokazao potencijal da preraste u jednu od najznačajnijih manifestacija ovog tipa u regionu.

- Veliko interesovanje proizvođača i posetilaca obeležilo je ovogodišnje okupljanje, na kojem je pristigao čak 1001 uzorak rakije za ocenjivanje. Mačvani su poznati kao dobri domaćini, ali i odlični proizvođači rakije, što će dans i potvrditi - rekao je na otvaranju festival predsednik opštine Milan Damnjanović.

Najzastupljenije su bile rakije od kajsije, dunje, kruške, a ubedljivo najviše uzoraka bilo je od šljive, koja i dalje zauzima posebno mesto u tradiciji domaće proizvodnje. 

- Među izlagačima našle su se kako registrovane destilerije, tako i brojna porodična gazdinstva, što potvrđuje da se kvalitetna proizvodnja rakije sve više razvija i na manjim imanjima - kaže organizator Saša Jevtić.

Posebnu pažnju privukli su mladi proizvođači koji su na svojim gazdinstvima pokrenuli sopstvene destilerije, unoseći novu energiju i savremene pristupe u ovu tradicionalnu delatnost. Pored rakija, ocenjivali su se i džin, kalavados, travarice i likeri, gde je trijumfovao Nikola Draganić iz Čačka sa likerom od jaja japanske prepelice.

Manifestacija nije bila značajna samo za proizvođače, već i za turizam ovog kraja. 

- Bogatić je tokom festivala ugostio veliki broj posetilaca, a svi smeštajni kapaciteti bili su u potpunosti popunjeni, što dodatno potvrđuje rastući značaj ovog događaja - kaže direktor Turističke organizacije Bogatić Ivan Kneževič. 

Hajdučki festival rakije, iako mlad, već sada pokazuje da ima potencijal da postane tradicionalno okupljanje koje će iz godine u godinu privlačiti sve veći broj izlagača i ljubitelja dobre rakije.

Autor: Marija Radić

