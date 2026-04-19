DANAS PROLEĆNIH 24 STEPENA, ALI SE SPREMITE ZA OBRT: Detaljna vremenska prognoza RHMZ-a za Srbiju – evo kada stižu pljuskovi i grmljavina!

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Danas sunčano i toplo

Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 4 do 9 stepeni, a najviša dnevna od 21 do 24 stepena.

Uveče na severu i zapadu Srbije očekuje se postepeno povećanje oblačnosti, a tokom noći ka ponedeljku uslediće ponegde i kratkotrajna kiša ili pljusak.

Prognoza za Beograd

U Beogradu se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura biće od 6 do 8 stepeni, a najviša dnevna oko 23.

Od ponedeljka promena vremena

"U ponedeljak će uslediti naoblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom koje će ujutro i pre podne zahvatiti severne i zapadne krajeve, a posle podne će se proširiti i na ostale predele naše zemlje", navodi se u prognozi RHMZ.

U utorak će biti promenljivo oblačno i malo svežije, na severu uglavnom suvo, a u ostalom delu zemlje mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom.

Od srede očekuje se promenljivo oblačno i svežije vreme sa retkom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska i to uglavnom u planinskim predelima.

Autor: D.S.