DANAS SLAVIMO SVETOG EVTIHIJA: Vernici veruju da ovaj svetac pomaže kod važnih odluka, a evo šta bi valjalo uraditi

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju spomen na Svetog Evtihija Carigradskog, svetitelja koji je još kao dete prorekao svoju sudbinu, a kasnije postao jedan od najmudrijih savetnika cara Justinijana.

Prema narodnom verovanju, Sveti Evtihije pomaže svima onima koji se nalaze na životnoj raskrsnici. Smatra se da bi svi koji su danas pred važnom odlukom trebalo da odu u crkvu i pomole se ovom svecu, kako bi uz njegovu pomoć doneli ispravan sud.

Ko je bio Sveti Evtihije?

Još kao dečak, igrajući se sa drugovima, pored svog imena na steni dopisao je titulu "patrijarh", što se decenijama kasnije i ostvarilo. Postao je iguman u tridesetoj godini, a sa 40 je učestvovao na Petom vaseljenskom saboru gde je zadivio cara svojom mudrošću.

Zbog svoje neizmerne dobrote i hrišćanskih dela, postavljen je za patrijarha carigradskog.

Molitva za današnji dan:

"Istina stvari objavi te stadu tvome kao pravilo vere, obrazac krotosti i učitelja uzdržanja. Zbog toga si smirenjem stekao visoke počasti, a siromaštvom bogatstva: Oče Evtihije, moli Hrista Boga da spase duše naše."

