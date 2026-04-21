Evropska komisija predlaže uvođenje režima 'Roming kao kod kuće' za Zapadni Balkan

Evropska komisija predložila je otvaranje pregovora sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Kosovom, Crnom Gorom, Severnom Makedonijom i Srbijom radi njihovog uključivanja u režim Evropske unije „Roming kao kod kuće“ (Roam Like at Home).

Nakon što sporazumi sa svakim od partnera budu finalizovani i nakon što se svaki od njih u potpunosti uskladi sa pravilima EU o romingu, građani koji putuju između EU i Zapadnog Balkana moći će da telefoniraju, šalju SMS poruke i koriste mobilni internet bez dodatnih naknada za roming.

To znači neometanu povezanost po domaćim cenama, ne samo za građane i preduzeća sa Zapadnog Balkana koji posećuju EU, već i za putnike iz EU na Zapadnom Balkanu. Sporazum će omogućiti lakšu i pristupačniju komunikaciju ljudima i kompanijama sa obe strane dok borave u inostranstvu radi studija, posla ili odmora.

Usvajanjem današnjeg predloga za pregovaračke mandate, Komisija traži ovlašćenje Saveta za otvaranje pregovora sa partnerima sa Zapadnog Balkana. Nakon što Savet usvoji predlog, Komisija će pregovarati o bilateralnim sporazumima sa svakim partnerom pojedinačno. Uspešan završetak ovih pregovora utreće put Zapadnom Balkanu da postane deo „EU zone rominga kao kod kuće“.

Predlog Komisije ima za cilj da nadogradi i unapredi postojeće dobrovoljne obaveze o romingu između pojedinih mobilnih operatera u EU i na Zapadnom Balkanu. Zahvaljujući ovim dobrovoljnim inicijativama, putnici već ostvaruju pogodnosti kroz smanjene troškove rominga prilikom putovanja između ova dva regiona. Pored toga, građani Zapadnog Balkana već koriste niže tarife unutar samog regiona, u skladu sa Regionalnim sporazumom o romingu na Zapadnom Balkanu.

Ovaj predlog je konkretan primer pristupa EU o postepenoj integraciji pre samog pristupanja Uniji, kako je predviđeno Planom rasta za Zapadni Balkan iz 2023. godine. Plan rasta donosi prednosti članstva u EU unapred, progresivnim integrisanjem partnera sa Zapadnog Balkana u jedinstveno tržište EU. Ovakav fazni pristup donosi opipljive koristi građanima i preduzećima i pre punopravnog članstva, dok istovremeno ostaje čvrsto utemeljen u procesu proširenja.