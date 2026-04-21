Meridianbet i Crvena zvezda: Partnerstvo koje pomera granice

Izvor: Pink.rs, Foto: Promo/Meridian ||

Mnogo toga staje u večerašnju utakmicu Crvene zvezde Meridianbet i Barselone, veliki ulog je na terenu. Svaki posed, svaki šut i svaka odluka mogu da preokrenu tok utakmice u susretu u kojem se granica između favorita i izazivača briše čim lopta bude podbačena.

Ono što je takođe specifično za ovaj duel, odnosno gostovanje crveno-belih u Španiji, jeste što će dresove koje će krasiti logo "Fondacije Delije".

O čemu se radi?

U skladu sa regulatornim okvirom u Španiji, koji ograničava prisustvo brendova iz betting industrije tokom sportskih događaja na teritoriji te zemlje, klub je, u koordinaciji sa svojim nazivnim sponzorom, kompanijom Meridianbet, doneo stratešku odluku o privremenoj adaptaciji vizuelnog identiteta na utakmicama koje se igraju u Španiji.

Uz punu saglasnost i podršku kompanije Meridianbet, na poziciji generalnog sponzora biće istaknut logo Fondacije Delije, čime se obezbeđuje kontinuitet prisustva kroz društveno odgovornu inicijativu, uz istovremeno poštovanje svih važećih propisa.

Ovakav pristup još jednom potvrđuje fleksibilnost i odgovornost kompanije Meridianbet kao partnera koji razume specifičnosti različitih tržišta, ali i njenu dugoročnu posvećenost klubu i zajednici.

Kroz balans između poštovanja regulative i podrške društveno korisnim inicijativama, Meridianbet nastavlja da gradi snažno i održivo partnerstvo, istovremeno doprinoseći afirmaciji pravih vrednosti kako na terenu, tako i van njega.

Autor: Marija Radić

Fudbal

178. večiti derbi Crvena zvezda - Partizan: Meč koji može da prelomi sezonu, ko sudi i šta kažu kladionice

Košarka

Pomeren meč Barselona - Zvezda! Razlog je bizaran, sve je potvrdila i Evroliga

Košarka

KK Crvena zvezda dogovorio prvo pojačanje za sledeću sezonu

Fudbal

Prava sportska atmosfera! Utakmica pre utakmice - Navijači Srbije i Slovenije se nadglašavaju na minhenskom trgu (VIDEO)

Košarka

SFEROPULOS DONEO ODLUKU: Crvena zvezda bez Teodosića u Minhenu

Ostali sportovi

ITALIJANI PREJAKI ZA CRVENO-BELE: Odbojkaši Zvezde eliminisani iz Evrope, Milano slavio i u revanšu