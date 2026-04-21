Meridianbet i Crvena zvezda: Partnerstvo koje pomera granice

Mnogo toga staje u večerašnju utakmicu Crvene zvezde Meridianbet i Barselone, veliki ulog je na terenu. Svaki posed, svaki šut i svaka odluka mogu da preokrenu tok utakmice u susretu u kojem se granica između favorita i izazivača briše čim lopta bude podbačena.

Ono što je takođe specifično za ovaj duel, odnosno gostovanje crveno-belih u Španiji, jeste što će dresove koje će krasiti logo "Fondacije Delije".

O čemu se radi?

U skladu sa regulatornim okvirom u Španiji, koji ograničava prisustvo brendova iz betting industrije tokom sportskih događaja na teritoriji te zemlje, klub je, u koordinaciji sa svojim nazivnim sponzorom, kompanijom Meridianbet, doneo stratešku odluku o privremenoj adaptaciji vizuelnog identiteta na utakmicama koje se igraju u Španiji.

Uz punu saglasnost i podršku kompanije Meridianbet, na poziciji generalnog sponzora biće istaknut logo Fondacije Delije, čime se obezbeđuje kontinuitet prisustva kroz društveno odgovornu inicijativu, uz istovremeno poštovanje svih važećih propisa.

Ovakav pristup još jednom potvrđuje fleksibilnost i odgovornost kompanije Meridianbet kao partnera koji razume specifičnosti različitih tržišta, ali i njenu dugoročnu posvećenost klubu i zajednici.

Kroz balans između poštovanja regulative i podrške društveno korisnim inicijativama, Meridianbet nastavlja da gradi snažno i održivo partnerstvo, istovremeno doprinoseći afirmaciji pravih vrednosti kako na terenu, tako i van njega.

Autor: Marija Radić