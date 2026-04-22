MANUB i Srednja škola 'Nikola Tesla' pokreću dijalog o rodnoj ravnopravnosti na međunarodnom nivou u Novom Pazaru

Međunarodna Akademija Nauka, Umetnosti i Bezbednosti (MANUB) i Srednja škola „Nikola Tesla“ u Novom Pazaru, u saradnji sa domaćim i inostranim akademskim partnerima, organizuju Međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Rodna ravnopravnost u Srbiji i međunarodnoj zajednici – naučni i realistički kontekst“.

Konferencija će biti održana 24. i 25. aprila 2026. godine, sa početkom u 11 časova, u svečanoj sali Srednje škole „Nikola Tesla“ u Novom Pazaru (Gojka Bačanina 99).

Tokom dvodnevnog skupa, svoje autorske radove predstaviće eminentni naučni poslenici iz zemlje i inostranstva. Program konferencije obuhvata razmatranje savremenih izazova i dostignuća u oblasti rodne ravnopravnosti, kako u nacionalnom, tako i u međunarodnom kontekstu.

U okviru manifestacije biće upriličena i promocija Tematskog zbornika radova međunarodnog značaja, posvećenog ovoj temi, koji okuplja relevantna istraživanja i stručne analize iz različitih naučnih oblasti.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane stručnjake, istraživače i predstavnike institucija da uzmu učešće u radu skupa. Očekuje se da zaključci i preporuke konferencije doprinesu unapređenju javnih politika i prakse u Republici Srbiji, ali i šire, u međunarodnom okruženju.

Predsednica Organizacionog odbora je Birsena Numanović Duljević, dok Naučnim komitetom predsedava Slobodan Nešković.

