Beograd i region ponovo u ZNAKU BICIKLIZMA: Startovala jubilarna 20. trka Beograd – Banja Luka

Izvor: Pink.rs

Više od 200 kilometara sportskog izazova, snage i izdržljivosti okuplja takmičare iz zemlje i inostranstva na trasama širom Srbije.

Načelnik Uprave saobraćajne policije, pukovnik policije Slaviša Lakićević, koji je prisustvovao svečanom otvaranju, pozvao je sve učesnike u saobraćaju da poštuju postavljenu signalizaciju i uputstva policijskih službenika, kao i da pokažu strpljenje i dodatnu pažnju, naročito na deonicama kretanja biciklista.

„Samo zajedničkom odgovornošću možemo obezbediti da ovaj značajan sportski događaj protekne bezbedno i uspešno“, istakao je Lakićević.

Trka je startovala etapom Beograd – Požarevac i kružnom trkom u Velikom Gradištu, dok se sutra vozi deonica od Obrenovca do graničnog prelaza Pavlovića most.

Pripadnici saobraćajne policije biće angažovani duž čitave trase, uz povremene obustave saobraćaja.

Bezbednost trke je odgovornost svih nas – budimo pažljivi, podržimo učesnike i doprinesimo da ovaj značajan događaj protekne u duhu bezbednosti i fer-pleja.

Autor: S.M.

