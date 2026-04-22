REŠEN STATUS ZA VIŠE OD 1.000 VOJNIKA: Ministarstvo odbrane uručilo ugovore za stalni radni odnos – evo ko je sve ostvario pravo!

Ministarstvo odbrane saopštilo je danas sjajne vesti za pripadnike naših oružanih snaga: više od 1.000 profesionalnih vojnika, koji su do sada služili po ugovoru na određeno, primljeno je u stalni radni odnos.

Ova velika promena i osigurana budućnost za vojnike omogućena je zahvaljujući izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije, koje su usvojene u decembru prošle godine.

Koji su uslovi za stalan posao?

Prema novim zakonskim odredbama, put do ugovora na neodređeno vreme sada je jasniji:

Potrebno je najmanje tri godine neprekidne službe u Vojsci Srbije.

Prijem se vrši u skladu sa potrebama službe i jedinicama u kojima vojnici borave.

Svečanosti širom Srbije

Povodom ove važne odluke, u jedinicama Vojske Srbije širom zemlje organizovane su svečanosti na kojima su vojnicima uručeni novi ugovori. Ovo je samo prvi talas zapošljavanja, jer iz Ministarstva navode da i svi drugi vojnici koji ispunjavaju propisane uslove mogu uskoro očekivati prelazak u stalni radni odnos.

Ovim potezom država direktno utiče na poboljšanje statusa profesionalnih vojnika i dodatno motiviše mlade ljude da svoju karijeru grade u uniformi Vojske Srbije.

Autor: D.S.