'MEDIJSKA MREŽA' OBELEŽILA 10 GODINA RADA: Jubilej uveličali predsednik Vučić i premijer Macut, najavljeno pokretanja televizije Alfa

Kompanija "Medijska mreža" obeležila je veliki jubilej, deset godina postojanja i uspešnog rada, tokom kojih je izrasla u jedan od prepoznatljivih medijskih sistema na domaćoj sceni.

Svečanost u Ložionici uveličali su najviši državni funkcioneri. Među prvima je stigao predsednik Aleksandar Vučić, koji je uputio čestitke povodom jubileja i zadržao se u srdačnom razgovoru sa domaćinima, generalnim direktorom "Medijske mreže" Sašom Milovanovićem i izvršnim direktorom Milanom Lađevićem.

Proslavi je prisustvovao i premijer Đuro Macut, kao i ministri Dubravka Đedović Handanović, Ivica Dačić, Đorđe Milićević, Dejan Vuk Stanković i Zoran Gajić, kao i mnogobrojne kolege, saradnici i prijatelji naše kompanije iz svih sfera društvenog života.

- Danas, kada pogledam iza nas, vidim razvoj kompanije koji nije bio sam rast u brojevima, već širenje uticaja, od štampe preko digitalnih platformi do video-produkcije i projekata koji imaju širi društveni značaj. Posebno mi je drago što nismo ostali samo u okvirima informisanje. Godinama smo se trudili i otvarali teme i doprinosili zajednici u kojoj živimo - rekao je, između ostalog, Milovanović, i naglasio da je naša kuća izgradila Spomenik herojima sa Košara, ali i obezbedila sredstva za život malog Dušana iz Titela.

Milan Lađević je u pozdravnom govoru najavio novi veliki projekat - pokretanje televizije Alfa.

- U nove poduhvate, kao što je televizija, ulazimo s elanom i željom da se takođe za 10 godina vidimo na nekom novom jubileju i da se tada možemo pohvaliti da smo napravili neke nove uspehe. Kao što je Sale pomenuo, pokrećemo televiziju, ali ništa slično onome što već postoji. Naprotiv, format je specijalizovan za određene teme i događaje. Televizija koja nije za svakog i čije će priče ostavljati jak utisak, kao one koje smo radili i radimo u Srpskom telegrafu i drugim našim medijima. Ona neće biti preporučena za osobe sa slabijim srcem i imaće teme koje nigde ne možete naći - rekao je izvršni direktor "Medijske mreže".