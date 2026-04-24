Sunčan dan je pred nama, najviša temperatura do 22 stepena: Evo kakvo nas vreme čeka za vikend

U Srbiji će danas biti sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 22 stepena.

Ujutro na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuje ponegde slab prizemni mraz, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak, severozapadni.

Jutarnja temperatura biće od 2 do 10 stepeni, a najviša dnevna od 18 do 22 stepena.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Očekuje se da će jutarnja temperatura biti od 5 do 8 stepeni, a najviša dnevna oko 19.

Do kraja ove i početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano uz promenljivu oblačnost i dnevnu temperaturu u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila, dok se kiša i lokalni pljuskovi očekuju tek ponegde u utorak (28. aprila).

Od srede (29. aprila) biće promenljivo oblačno i malo svežije vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima praćenim grmljavinom.

Autor: Marija Radić