'Stali ste na moje parking mesto večeras...' HIT PREPISKA ZBOG BORBE ZA SVAKI KVADRAT: Beograđanka poslala opomenu SMS-om, a onda joj usledio neočekivan odgovor! (FOTO)

Problem sa parkiranjem u Beogradu svakodnevno zadaje glavobolje vozačima, a borba za svako slobodno mesto neretko dovodi do ostavljanja poruka pod brisačima ili slanja SMS-ova.

Međutim, jedan pokušaj "zavođenja reda" nedavno se pretvorio u pravu komičnu situaciju.

Kako se može videti na fotografiji prepiske, sve je počelo u večernjim časovima (20:46), kada je jedna revoltirana građanka (ime poznato redakciji) odlučila da pošalje poruku vlasniku vozila za koje je smatrala da je uzurpiralo njeno parking mesto.

Problem je, prema sopstvenom priznanju, u međuvremenu privremeno rešila, ali nije propustila priliku da iznese opomenu.

Stali ste na moje parking mesto večeras, ali se ne morate pomerati, pošto sam ja stala na tuđe“, glasila je njena SMS poruka, na koju je dodala i ljubazno, ali strogo upozorenje: „Molim Vas, neka to ne bude praksa ubuduće. :) Hvala.

Iako je ova "lančana reakcija" nepropisnog parkiranja sasvim uobičajena slika na gradskim parkinzima, usledio je obrt. Umesto očekivanog izvinjenja od bahatog komšije, stigao je odgovor koji dokazuje da je Beograđanka broj telefona najverovatnije pogrešno zapisala, te da je njena poruka otišla daleko van gradske vreve.

Pogrešili ste, sigurno nismo na vašem mestu, živimo na selu, parkirani smo u svom dvorištu..., glasio je odgovor sa druge strane.

Ovaj nesporazum je pravi primer svakodnevnog apsurda koji sa sobom nosi gradski život. Dok se borba za svaki kvadrat asfalta u prestonici nastavlja – i to tako što jedan vozač izgubi mesto pa zauzme treće – ostaje činjenica da takve drame apsolutno ne dotiču one koji bez stresa svoja vozila parkiraju u privatnosti sopstvenog seoskog dvorišta.