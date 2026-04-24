PRERUŠEN U RAKUNA PLAŠIO LJUDE: Epilog drame sa Brankovog mosta - Zbog slomljenog srca završio u 'Lazi'! (FOTO)

Lekari Hitne pomoći presinoć su imali jedan neobičan poziv. Muškarac obučen u kostim rakuna jurio je tokom noći prolaznike po beogradskim ulicama, otkrila je doktorka Hitne pomoći Ivana Stefanović.

Kako Pink.rs sanaje, on je nakon zbrinjavanja, otkrio da je sve što je uradio posledica slomljnog srca.

Predsednik Strukovnog udruženja policije Nenad Ljubišić kaže da u ovoj situaciji imamo odsustvo svesti o realnosti, gde te osobe najčešće budu agresivne, što u ovom slučaju, na sreću, nije bila situacija.

- Građanima se savetuje da takvim osobama ne prilaze, da odu do policije ili Hitne pomoći. Često može da se desi da ti učesnici u saobraćaju budu povređeni, da vinovnik ovog događaja bude povređen - rekao je Ljubišić.

Niko se ne nada da će neko u kostimu da vas traumira dok šetate, vozite, dodao je potom.

- Mislili smo da se radi o skupljanju lajkova, ali eto, hitno je zbrinut, u specijalnoj lekarskoj ustanovi, na opservaciji... - kaže on.

Kako dodaje uvek je važno pozvati institucije, jer ti ljudi mogu da povrede sebe, ili neku drugu osobu, dodao je Ljubišić.

Autor: D.Bošković