BEOGRAD: Danas počinje akcija suzbijanja krpelja na javnim površinama, ovo je spisak lokacija

Ekipe JKP "Gradska čistoća" danas započinju prolećnu akciju suzbijanja krpelja na javnim zelenim površinama u Beogradu! Iako ih je u martu bilo manje zbog hladnog vremena, nagli skok temperature i vlažnost u aprilu pogodovali su njihovom razvoju.

Akcija suzbijanja sprovodi se danas do 14 časova, a tretmanom će biti obuhvaćene sledeće lokacije:

- Priobalje u Bloku 45

- Galovica

- Palilulski nasip (od Pančevačkog mosta ka Malom Raju)

Krpelja ima više nego u martu

Stručnjaci iz Sektora ekologije navode da su rezultati monitoringa potvrdili prisustvo krpelja na terenima. Smena kiše i sunčanih intervala stvorila je idealne uslove za njih, zbog čega je hitna reakcija neophodna.

Plan za Prvi maj

Dobra vest za sve koji planiraju uranak je da će hemijski tretmani biti sprovedeni i uoči prvomajskih praznika. Cilj je da izletišta i beogradske zelene oaze budu maksimalno bezbedne za veliki broj posetilaca koji se očekuje.

Važno obaveštenje za pčelare i građane

Iz "Gradske čistoće" apeluju na Beograđane da omoguće nesmetan rad ekipama na terenu. Posebno upozorenje upućeno je pčelarima – preporučuje se da preduzmu sve neophodne mere kako bi zaštitili svoje pčele tokom trajanja hemijskog tretmana.

POVEZANE VESTI

Društvo

Nastavlja se akcija u Beogradu: Suzbijanje krpelja danas u Miljakovačkoj šumi, Filmskom gradu i Jajincima

Beograd

NASTAVLJA SE PROLEĆNA AKCIJA: Suzbijanje krpelja danas od 10 do 14 časova širom Beograda

Društvo

KRPELJI NA UDARU! Gradska čistoća kreće u jesenju akciju – evo gde će se prskati i šta treba da znate!

Beograd

Gradska čistoća: Na Ušću danas akcija suzbijanja krpelja

Beograd

Sutra se nastavlja akcija suzbijanja komaraca u Beogradu - Evo na kojih 15 lokacija!

Beograd

Akcija suzbijanja komaraca nastaviće se i sutra