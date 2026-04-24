Objavljene nove cene goriva: Evo koliko ćemo plaćati narednih sedam dana

Izvor: Pink.rs

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će na svim benzinskim stanicama u Srbiji važiti do narednog petka.

Prema najnovijem preseku, cene na pumpama od danas u 15 časova su sledeće:

Evrodizel će se prodavati po ceni od najviše 219 dinara po litru.

Evropremijum BMB 95 koštaće najviše 191 dinar po litru.

Podsećamo, cena benzina ostala je nepromenjena u odnosu na prethodnu nedelju, dok je litar dizela korigovan za dva dinara. Nove cene su na snazi do 30. aprila, kada će Ministarstvo objaviti novi presek.

