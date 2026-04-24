OVO JE KIMBA! Svaki dan šeta Loznicom: Ima povodac, pitom je i naviknut na život među ljudima

Na ulicama Loznice gotovo svakodnevno može se videti neobičan prizor – Danijela Vasiljević u šetnji sa svojim ljubimcem, papagajem Kimbom, koji privlači pažnju gde god se pojavi.

Kimba nije običan papagaj. Ručno je hranjen od malena, zbog čega se potpuno vezao za svoje vlasnike i navikao na život među ljudima. Kako kaže Danijela, izuzetno je poslušan, ali iz predostrožnosti ga ipak drži na povocu kada zajedno izlaze u grad.

- Saživeo se sa nama i sluša nas, ali sigurnost je na prvom mestu - objašnjava ona.

Ovaj neobični ljubimac ne samo da je pitom, već i napreduje izuzetno dobro. Kao „nagradu“ za dobro ponašanje dobio je i partnerku Kiru. Vlasnici se sada nadaju i prinovi.

- Zanimljivo je da mužjaci povlače boju na oca – zelenu, dok su ženke crvene kao majka - otkriva Danijela.

Ljubav prema pticama u ovoj porodici neguje i Goran Vasiljević, koji priznaje da je oduvek bio fasciniran životinjama.

„Pre tri-četiri godine počeli smo da skupljamo papagaje. Danas imamo nekoliko vrsta i mislim da smo oko broja 70 - kaže Goran.

Njihovi ljubimci hrane se pretežno semenkama, ali im je omiljena poslastica sveže voće i povrće. Kimba je, međutim, poseban i po tome što sam bira šta želi da jede. Kada sa vlasnicom uđe u prodavnicu, najčešće posegne za šargarepom ili jabukom.

Autor: S.M.