AMSS: Zbog lepog vremena moguće su veće gužve na putevima koji vode ka izletištima

Prolećna dnevna temperatura i sunčani dani zadržaće se i ovog drugog dana vikenda što može usloviti povremeno veći broj vozila na putevima koji vode ka izletištima, parkovima, i vikend-naseljima, navodi se u saopštenju AMSS.

"Međutim, slabiji intezitet saobraćaja karakterističan je za nedelju prepodne dok sa u kasnim popodnevnih satima očekuje osetno veći broj vozila na auto-putevima, glavnim putnim pravcima i prilazima većih gradova kada na pojedini deonicama gde se izvode radovi može doći formiranja kolona zbog kojih putovanje postaje duže", upozorava AMSS.

Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije RS nema zadržavanja vozila na (PMV) putničkim terminalima na graničnim prelazima., dok teretna vozila čekaju 120 minuta na (TMV) terminalima na izlazu iz Srbije na graničnom prelazu Batrovci.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

pročitajte još Četiri saobraćajne nesreće u Beogradu u noći za nama: Sedam osoba povređeno

Autor: Marija Radić