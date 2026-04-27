SPECIJALNA BOLNICA 'TERMAL' U VRDNIKU DOBILA NOVI GASNI GENERATOR Prilikom radova NIJEDNO stablo nije posečeno! Ministarka Pavkov: Uvek ćemo podržavati ovakve projekte!

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov obišla je u jednoj od najposećenijih banja u Srbiji, Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju „Termal“ u Vrdniku, gde je zamenjen stari kotao koji je decenijama koristio dizel, novim gasnim generatorom.

-Upravo ovde, u okviru Nacionalnog park Fruška gora postigli smo sinergiju između eko turizama, koji je na visokoj lestvici u našoj zemlji i održivog razvoja, koji prate neophodne investicije u cilju unapređenja i zaštite životne sredine- rekla je Pavkov.

Ministarka je istakla da je ovaj projekat važan ne samo za bolnicu i Vrdnik, jer značajno unapređuje kvalitet vazduha i obezbeđuje bolje uslove, već i za zaštitu prirode na širem prostoru Nacionalnog parka Fruška gora. Posebno je važno što je prilikom izvođenja radova životna sredina ostala netaknuta i nijedno stablo nije posečeno.

-Čestitam predsedniku opštine Irig Tihomiru Stojakoviću i direktoru „Termal“ Banja Vrdnik Draganu Kosovcu, koji su timski pokazali, koliko uz zajedništvo i sinergiju zaista može da se napravi iskorak u konkretnim projektima u životnoj sredini, a Ministarstvo za zaštitu životne sredine će takve projekte uvek podržati- dodala je Pavkov.

