Srećan kraj potrage za bakom iz Niša: Pronašli smo je, hvala puno svima

Duže od 24 sata trajala je potraga za bakom Stanimirkom (80) iz Niša koja je nestala u petak u jutarnjim satima.

"Potraga je na kraju bila uspešna i imala je srećan kraj. Pronašli smo je, hvala puno svima", potvrdili su kratko čalnovi porodice za RINU.

U potragu je osim porodice i prijatelja bila uključena i policija kojoj je nestanka i prijavljen.

Tražite još vesti za temu Društvo? Interesuju vas lokalne teme za Niš? Politika, društvo, biznis, sport, hronika, servisne vesti, isključenja struje i vode, izmene u prevozu i još mnogo toga...

Autor: S.M.