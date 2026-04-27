Nestala Anđela se nikad nije pojavila u stanu na dan! Stigla u Beograd dva dana ranije, evo šta je bio plan

Nestala devojka Anđela Mihajlović (37) stigla je u Beograd u četvrtak kako bi išla kod psihoterapeuta. Upravo taj dan, ona se poslednji put čula sa njenom porodicom.

Prema nezvaničnim saznanjima, ona je trebalo 26. aprila da se smesti u stan na dan u Ulici kneza Miloša, međutim, ona se tamo nikada nije pojavila.

Podsetimo, automobil nestale Anđele Mihajlović (37) pronađen je u garaži nekoliko sati pošto je njena majka u nedelju prijavila njen nestanak.

Prema informacijama medija, policija će danas po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu uraditi lociranje mobilnog telefona nestale devojke.

- Policija radi na tome da dozna šta se zaista desilo. Za mene je policija glavna sad i teško mi je da bilo šta drugo komentarišem - izjavila je majka za Telegraf.rs.

Kako je rekla, ona se sa svojom ćerkom uopšte nije videla od kad je ona došla u Srbiju. Nakon posete Beogradu, Anđela je trebalo da produži u Novi Sad kako bi se videla sa majkom, ali nažalost, to se nije dogodilo, a majka je juče prijavila njen nestanak.

Nestala devojka je, navodno, poslednji put viđena u 8.25 časova na stajalištu Zeleni venac u centru Beograda. Majka nam je rekla da je njena ćerka iznajmila stan na dan po dolasku u Beograd i da je imala zakazan termin kod psihoterapeuta.

Nakon što je nestanak prijavila policiji, njen automobil pronađen je na parkingu u Beogradu, a majka ima sumnje da je ćerka opljačkana. To potvrđuje time što je i poslednja Anđelina poruka najverovatnije poslata sa tuđeg telefona.

- Automobil koji je na njeno ime pronađen je u garaži u centru Beograda, a i dalje tamo stoji. Ona je sigurno opljačkana, jer je snajki poslala poruku na Instagramu sa Instagram profila jednog vozača autobusa - rekla je majka.

Majka sumnja da se Anđela izgubila i da ne zna kako da se vrati jer pretpostavlja da je ostala bez ključeva, telefona i novca.

