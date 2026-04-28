SVE STOJI! Saobraćajnice u Beogradu zakrčene: Najgore je na OVE DVE LOKACIJE

Na svim ključnim tačkama beogradskog jutarnjeg saobraćajnog špica, danas se beleže gužve, ali ne i zastoji.

Iako saobraćaj na nekim mestima, poput Gazele, deluje kao da mili, zastoja na sreću nema i sve se kreće - usporeno, ali se kreće.

Uobičajene duge kolone ovog jutra beleže se i na Plavom mostu.

Tokom dana očekuju se uglavnom povoljni uslovi za vožnju, uz suve kolovoze i dobru vidljivost u većem delu zemlje, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Saobraćaj je umerenog intenziteta, a vozači se pozivaju na dodatnu pažnju na mestima gde su u toku radovi.

U popodnevnim satima na jugu i jugozapadu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi, pa je na tim deonicama potreban oprez zbog mokrih puteva. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja vozila.

Nema zadržavanja vozila na putničkim terminalima graničnih prelaza Kamioni se na izlazu iz zemlje na prelazima Batrovci, Šid i Bezdan zadržavaju se tri sata, a na prelazima Sremska Rača i Horgoš dva sata.

Autor: S.M.