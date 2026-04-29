DANAS STIŽU PARE ZA OVU KATEGORIJU MLADIH U SRBIJI: Isplata 8. rate učeničkih stipendija i kredita, evo koliko leže na račun!

Ministarstvo prosvete obaveštava učenike korisnike učeničkih stipendija i kredita da će osma mesečna rata za školsku 2025/2026. godinu biti isplaćena danas - u sredu, 29. aprila 2026. godine.
Učeničke stipendije se daju nepovratno, dok se učenički krediti vraćaju u slučaju da učenik ne ispuni uslove propisane konkursom.
Mesečni iznos učeničkog kredita ili stipendije je 8.100 dinara, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije.
Autor: D.Bošković