DANAS STIŽU PARE ZA OVU KATEGORIJU MLADIH U SRBIJI: Isplata 8. rate učeničkih stipendija i kredita, evo koliko leže na račun!

Učeničke stipendije se daju nepovratno, dok se učenički krediti vraćaju u slučaju da učenik ne ispuni uslove propisane konkursom.

Ministarstvo prosvete obaveštava učenike korisnike učeničkih stipendija i kredita da će osma mesečna rata za školsku 2025/2026. godinu biti isplaćena danas - u sredu, 29. aprila 2026. godine.

Mesečni iznos učeničkog kredita ili stipendije je 8.100 dinara, saopštilo je Ministarstvo prosvete Srbije.

Autor: D.Bošković