Danas slavimo Svetog Simeona Persijskog: Sveštenomučenika koji je do krvi postradao za reč istine i veru u Hrista

Pravoslavni vernici danas slave Svetog Simeona Persijskog, episkopa koji je u 4. veku mučenički stradao za veru i do kraja hrabrio druge hrišćane.

Danas slavimo Svetog sveštenomučenika Simeona Persijskog, episkopa koji je živeo u 4. veku i koji je postradao za veru u Hrista u vreme cara Sapora. Njegov život i mučeništvo obeleženi su velikim stradanjem hrišćana u Persiji, kada je počeo težak progon crkve.

U to vreme, u Persiji je bilo sve više hrišćana koji su imali svoje episkope, sveštenike i crkve. To je izazvalo otpor maga i onih koji su branili staru veru, pa su zajedno sa nekima iz zavisti nagovorili cara Sapora da krene u progon hrišćana. Među prvima na udaru našao se upravo episkop Simeon.

Sveti Simeon je uhapšen zajedno sa svojim prezviterima Avdelajem i Ananijom i izveden pred cara u okovima. Nisu se uplašili niti su se poklonili, iako su bili suočeni sa smrću, već su otvoreno ispovedili veru u Hrista i odbili da se poklone suncu i caru.

U tom vremenu postradao je i carev evnuh Ustazan, koji se u početku odrekao Hrista, ali se kasnije pokajao i ponovo vratio veri, dirnut svedočanstvom i hrabrošću svetog Simeona. Zbog toga je i on na kraju stradao, kao i njegova kćerka Askitreja.

Na Veliki Petak izvedeno je na stratište oko stotinu hrišćana, među kojima su bili sveštenici i vernici, a sveti Simeon je bio poslednji pogubljen, kako bi hrabrio ostale do kraja. Svi su postradali mačem, ne želeći da se odreknu Hrista, dok je njihovo stradanje postalo svedočanstvo vere i postojanosti.



Sledeće godine, ponovo na Veliki Petak, stradalo je još hiljadu vernika zajedno sa carevim evnuhom Azatom, nakon čega je progon delimično obustavljen. Danas Crkva obeležava spomen Svetog Simeona Persijskog i svih sa njim postradalih, kao svedoka vere koji su do kraja ostali verni Hristu.

TOPAR: "Bio si naslednik Apostola prestolom i zajedničar duhom, bogonadahnuto delo si našao u viđenju duhovnog uzrastanja: Zbog toga si uzdizao reč istine i radi vere si do krvi postradao, sveštenomučeniče Simeone: Moli Hrista Boga da spase duše naše."

Autor: D.Bošković