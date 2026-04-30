AKTUELNO

Društvo

LEKARI VMA PRIMETILI JEZIVU POJAVU: Poslednjih dana povećan broj ljudi s ovim stanjem opasnim po život?! Kažu, mora da je od ovog vremena

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug/Ministarstvo odbrane ||

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su obavile ukupno 96 intervencija od kojih je 16 bilo na javnom mestu.

U Beogradu se desilo 12 saobraćajnih udesa u kojima niko nije teže povređen, saopštila je Vojnomedicinska akademija (VMA), koja je noćas bila dežurna zdravstvena ustanova.

Lekarske ekipe su imale dosta posla i susrele su se sa velikim brojem povreda koje su nastale u različitim okolnostima, prenela je Radio televizija Srbije (RTS).

Prema rečima lekara VMA, poslednjih dana je povećan broj moždanih udara, a to je verovatno povezano sa promenom vremena.

Muškarac je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila tokom noći u Beogradu, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Saobraćajna nesreća se dogodio na Mirijevskom Bulevaru u 22.08, a povređeni muškarac prevezen je u Urgentni centar.

Za pomoć su se najviše javljale osobe sa povišenim krvnim pritiskom.

Autor: D.Bošković

#96 intervencija

#VMA

#hitna pomoc

