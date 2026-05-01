ZA 2.000 DAVALACA KRVI U JAGODINI BIK NA RAŽNJU OD 750 KILOGRAMA

Memorijalna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u subotu u Jagodini u čast Dragana Markovića Palme za Ginisa.

U subotu 2. maja 2026. godine biće održana druga Memorijalna akcija dobrovoljnog davalaštva krvi u čast velikog humaniste Dragana Markovića Palme, predsednika Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine. Pokrovitelj ove akcije je porodica Marković i njihova porodična kompanija ATP Palma, a organizatori su sva Udruženja dobroboljnih davalaca krvi sa teritorije grada Jagodine.

Kako su nam rekli organizatori, u subotu se očekuje oko 2.000 davalaca krvi iz Srbije i regiona, a sve će opsluživati lekari i medicinsko osoblje iz tri Zavoda za transfuziju krvi, iz Beograda, Kragujevca i Niša.

Podsetimo, na prvoj akciji prošle godine oboren je rekord u Srbiji u davalaštvu krvi, kada je u jednom danu prikupljeno 876 jedinica krvi. Za sve davaoce krvi obezbeđen je obrok i osveženje.

Bik na ražnju biće na raspolaganju svim davaocima krvi, a biće ih oko 2.000. Bik teži 750 kg, a da bi se ispekao potrebno je 10 džakova ćumura i 4 metra drva. Prvi sloj je gotov za nekih 10 sati pečenja, a kompletan bik te težine za 24 sata.

Autor: Pink.rs