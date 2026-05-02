Drama na Savi: Proslavljali 1. maj na splavu, muškarac ušao u vodu, ali nije izronio

Proslava Praznika rada u Slavonskom Brodu pretvorila se u tragediju nakon što je u petak poslepodne u reci Savi nestao muškarac (52), piše 24sata.

Uprkos brzoj reakciji svih hitnih službi, potraga na širem području uzvodno od Splavarske ulice i dalje traje. Prema dostupnim informacijama, nesrećni muškarac je u petak boravio na splavu u društvu prijatelja.

U jednom trenutku odlučio je da uđe u reku, ali nakon što je zaronio u hladnu vodu, više nije izronio. Prijatelji su, kada su primetili da ga nema, pozvali pomoć.

"Policija je dobila dojavu da se muškarac nije pojavio na površini vode. Odmah smo alarmirali sve dežurne službe, uključujući ronioce HGSS-a. Potraga se intenzivno nastavlja, a tek po njenom okončanju znaćemo tačne okolnosti koje su prethodile ovom nemilom događaju i ćemo o svemu pravovremeno izvestiti javnost", izjavila je Kata Nujić, portparolka PU Brodsko-posavske.

Logistički centar potrage postavljen je uzvodno od mosta, na potezu prema Migalovcima, gde su stacionirana vozila i čamci HGSS-a. Timovi spasioca suočavaju se s veoma zahtevnim uslovima koji otežavaju rad ronioca i pretragu dna.

"Pretražujemo lokacije na kojima bi se telo, s obzirom na konfiguraciju dna, moglo zadržati. Ipak, nemoguće je s potpunom sigurnošću predvideti kretanje u ovakvim uslovima jer na to utiče previše faktora. Potraga se nastavlja nesmanjenim intenzitetom", rekao je za 24sata Karlo Olić iz HGSS-a Slavonski Brod.

Iako je Sava u maju naizgled mirna, njena temperatura je i dalje izuzetno niska, što u kombinaciji s jakim strujama predstavlja veliku opasnost čak i za iskusne plivače. Policija i HGSS još jednom apeluju na oprez prilikom boravka uz reku, posebno u trenucima opuštanja i proslava.

Dok se čekaju nove informacije s terena, porodica i prijatelji nestalog muškarca (52) nadaju se bilo kakvim vestima, dok brodski spasioci ulažu nadljudske napore u pretraživanju nepredvidivog korita Save.

Autor: Marija Radić