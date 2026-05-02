PLJUŠTE KAZNE ZA OVAJ PREKRŠAJ: Srbi, ako nemate JEDNU STVAR, spremite 120.000 dinara ili vam sledi ZATVOR

Vožnja električnog trotineta bez nalepnice i kacige, ili po trotoaru među pešacima, može da vas košta i do 10.000 dinara, , a ukoliko se ovim prevoznim sredstvom krećete auto ili moto-putem, kazna doseže i do 120.000 dinara, kao i 30 dana zatvora.

Iako u Srbiji postoje duže od jedne decenije, električni trotineti od pre dve godine više nisu u "sivoj" zoni kada je svako mogao da ih vozi kako i gde je hteo, već podležu striktnim propisima koji su regulisani pravilnikom u sklopu Zakona o bezbednosti saobraćaja (ZOBS).

To podrazumeva niz obaveza ko uopšte može da "stane" na ove popularne dvotočkaše, kao i kazne za njihovo kršenje.

Nalepnica-registracija obavezna

Po našem ZOBS-u, električni trotineti su kategorisani kao lako električno vozilo - "motorno vozilo sa najmanje dva točka, mehaničkim upravljačem, bez mesta za sedenje, čija trajna nominalna snaga motora nije veća od 0,6 kW i čija najveća konstruktivna brzina ne prelazi 25 kilometara na sat" - kako glasi precizna definicija.

Pravilnik ZOBS-a, potom, propisao je da ovi dvotočkaši, kao svojevrsnu "registraciju”, moraju da poseduju nalepnicu koju izdaje Agencija za bezbednost saobraćaja, piše Blic.

Ako je ne poseduju, električni trotineti su u praksi nelegalno vozilo u saobraćaju.

Gde i kome je dozvoljena vožnja

Pre svega, pravilnik ZOBS-a je propisao da električnim trotinetom nikako i nigde ne može upravljati lice mlađe od 14 godina.

Potom, precizirano je da se za kretanje električnog trotineta koristi biciklistička staza, pešačko-biciklistička staza ili biciklistička traka, što dalje implicira, kako stoji u pravilniku ZOBS-a, da je "zabranjena vožnja trotoarima na kojima nema posebnog dela za bicikliste ili dela koji je zajednički za njih i pešake".

- Ako ne postoje biciklističke ili pešačko-biciklističke staze, dozvoljena je vožnja kolovozom, ali samo na putu gde je brzina kretanja ograničena na najviše 30 km/h ako je vozač maloletan, odnosno, ako je navršio 18 godina na putevima gde je ograničenje najviše 50 km/h - takođe se određuje ovim pravilnikom korišćenja električnih trotineta.

Za svaki na listi prekršaja koji počine vozači električnih trotineta, predviđene su i odgovarajuće kazne, a neke od njih, pored ozbiljnog novčanog iznosa, predviđaju i zatvorsku sankciju.

Novčane kazne i zatvorske sankcije

Kazna od 3.000 dinara propisana je za kretanje na pešačko-biciklističkoj stazi brzinom većom od 10 km/h, kao i za vožnju sa slušalicama na oba uha.

Kazna od 5.000 dinara predviđena je ako se dva ili više vozača trotineta kreću paralelno, a ne jedan za drugim.

Kazna za vožnju nedozvoljenom površinom iznosi 10.000 dinara. Isti iznos predviđen je i za vožnju bez reflektujućeg prsluka na kolovozu, vožnju još jedne osobe, vožnju osobe mlađe od 14 godina i vožnju bez "nalepnice".

Međutim, ukoliko se električnim trotinetom krećete auto ili moto-putem, predviđene su kazne od čak 100.000 do 120.000 dinara i 30 dana zatvora. Zatvor od 30 pa na više dana predviđen je ukoliko tim vozilom nekom nanesete lake telesne povrede, dok je za nanošenje teških telesnih povreda propisana kazna zatvora od dve do osam godina.

Za slučaj da vozač električnog trotineta nekog usmrti, zatvorska kazna se kreće u rasponu od dve do 12 godina.

Autor: Iva Besarabić