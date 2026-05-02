KAMIONI STOJE SAT VREMENA NA JEDNOM IZLAZU IZ SRBIJE: Oglasio se AMSS o stanju na granicama, EVO kakva je situacija za putnička vozila - očekuju se veće GUŽVE

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju sat vremena za izlaz iz države jedino na prelazu Sremska Rača, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnoj stanici Preljina kod Čačka, na izlazu sa autoputa "Miloš Veliki", zadržavanje vozila je 15 minuta.

Kako se dodaje u saopštenju, zbog prvomajskih praznika se očekuje pojačan saobraćaj ka izletištima, među kojima u Avala, Kosmaj, Fruška Gora, Ada Ciganlija i Srebrno jezero, dok se veće posete mogu očekivati i banjama širom Srbije.

Deo građana putovaće i u inostranstvo, pa su, kako je naveo AMSS, moguće gužve na graničnim prelazima.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje zbog povratka građana sa mini odmora.

"U cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju apelujemo na sve vozače da na vreme isplaniraju putovanje, voze odmorni, drže bezbedno odstojanje, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu", navodi se u saopštenju.

Sve neophodne i detaljne informacije o stanju na državnim putevima u Srbiji, kako se dodaje, mogu se pronaći na sajtu "Puteva Srbije".

Autor: Iva Besarabić