AKTUELNO

Društvo

KAMIONI STOJE SAT VREMENA NA JEDNOM IZLAZU IZ SRBIJE: Oglasio se AMSS o stanju na granicama, EVO kakva je situacija za putnička vozila - očekuju se veće GUŽVE

Izvor: Pink.rs/Beta, Foto: Tanjug ||

Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni čekaju sat vremena za izlaz iz države jedino na prelazu Sremska Rača, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na naplatnoj stanici Preljina kod Čačka, na izlazu sa autoputa "Miloš Veliki", zadržavanje vozila je 15 minuta.

Kako se dodaje u saopštenju, zbog prvomajskih praznika se očekuje pojačan saobraćaj ka izletištima, među kojima u Avala, Kosmaj, Fruška Gora, Ada Ciganlija i Srebrno jezero, dok se veće posete mogu očekivati i banjama širom Srbije.

Deo građana putovaće i u inostranstvo, pa su, kako je naveo AMSS, moguće gužve na graničnim prelazima.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je da spremno i organizovano dočekuje pojačan intenzitet saobraćaja koji se očekuje zbog povratka građana sa mini odmora.

"U cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju apelujemo na sve vozače da na vreme isplaniraju putovanje, voze odmorni, drže bezbedno odstojanje, poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju i brzinu prilagode uslovima na putu", navodi se u saopštenju.

Sve neophodne i detaljne informacije o stanju na državnim putevima u Srbiji, kako se dodaje, mogu se pronaći na sajtu "Puteva Srbije".

Autor: Iva Besarabić

#AMSS

#Granica

#Sremska Rača

#gužva

#naplatna rampa

POVEZANE VESTI

Društvo

KAMIONI ČEKAJU DO 3 SATA: AMSS objavio stanje na graničnim prelazima, evo kakva je situacija za putnička vozila

Društvo

STANJE NA GRANICAMA TOKOM VEČERI: Bez gužvi za automobile na granicama, kamioni čekaju satima

Društvo

Na Gradini i Batrovcima čeka se 5 sati: Evo kakvo je stanje na drugim prelazima za kamione, bez gužvi za automobile na granicama

Društvo

AMSS objavio stanje na granicama tokom večeri: Čeka se i do 3 sata, najveće kolone NA OVOM PRELAZU! Evo kakva je situacija za putnička vozila

Društvo

PRESEK STANJA NA GRANICAMA TOKOM VEČERI: Automobili, na prelazima prolaze bez zadržavanja, kamioni čekaju od sat do tri sata

Društvo

AMSS objavio trenutno stanje na graničnim prelazima: Kolone kamiona, a evo da li ima čekanja za putnička vozila