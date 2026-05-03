SLAVIMO VELIKOG SVECA! Njegove mošti liju lekovito ulje, a jedna stvar donosi porodičnu sreću

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas obeležavaju prepodobnog Teodora Trihinu.

Hrišćanski podvižnik iz 4. veka, rođen je u Carigradu, u imućnoj porodici, ali još kao mladić, napustio je porodični dom, bogatstvo i svetovni život, i povukao se u pustinjski manastir u Trakiji, odlučan da život posveti veri i asketskom podvigu.

Njegova odanost bila je krajnja: spavao je na kamenju da bi smanjio san, nikada nije pokrivao glavu, a nosio je samo grubu haljinu od kostreti.

Upravo zbog te haljine, narod ga je prozvao "Trihin", što znači "Kostret".

Zbog tolikog samoodricanja i molitve, vernici veruju da ga je Bog obdario darom čudotvorstva, i dok je bio živ, ali i nakon smrti.

Umro je mirno oko 400. godine, a njegovo telo se pokazalo kao mirotočivo, što je u hrišćanstvu smatrano znakom svetosti.

Čuda i Mirotočenje

U hrišćanskoj tradiciji, Teodor se smatra "pobednikom nad demonima". Veruje se da je još za života isceljivao bolesne jednostavnim polaganjem ruku ili molitvom.

Nakon njegove smrti (oko 400. godine), njegove mošti su postale izvor svetog mira (mirisnog, lekovitog ulja). Prema predanju, ovo miro je vekovima lečilo ljude od teških bolesti i duševnih nemira.

U crkvenim pesmama (troparima), on se često naziva "svetilnikom vaseljene" jer je svojim primerom pokazao da duh može potpuno nadvladati materiju.

Narodna verovanja i običaji na današnji dan

Praznik Svetog Teodora Trihine prati nekoliko važnih narodnih i duhovnih pravila:

👉 Molitva za porodicu i zdravlje

Veruje se da je Teodor zaštitnik onih koji se iskreno trude. Danas se u hramovima čitaju molitve za zdravlje ukućana. Smatra se da će onome ko mu se danas obrati čistog srca, svetitelj pomoći da prebrodi porodične krize.

👉 Praštanje i oslobađanje gneva

Baš kao što je on oprostio svetu i napustio ga bez gorčine, narodni običaj nalaže da se danas mire zavađeni. Veruje se da ako danas iskreno ne oprostite neprijatelju, duša će vam ostati "teška kao kostret" koju je svetitelj nosio.

👉 Odricanje od luksuza

Pošto je on bio simbol skromnosti, stariji kažu da na ovaj dan ne treba isticati bogatstvo, hvaliti se materijalnim stvarima ili kupovati luksuzne predmete. Dan treba da prođe u znaku tišine i unutrašnjeg mira.

👉 Sinajski rukopisi

Pomen Svetog Teodora Trihine nalazi se i u najstarijim crkvenim kalendarima, što potvrđuje da je njegov kult bio veoma snažan odmah nakon njegove smrti, posebno među monasima na Sinaju i u Palestini, koji su u njemu videli idealnog uzora pustinjačkog života.

Molitva (Tropar) Svetom Teodoru: "U tebi se, oče, sigurno spase bogolikost, jer si primivši Krst sledio Hrista. Delima si učio prezirati telo, jer prolazi, a starati se o duši, stvari besmrtnoj. Zato se i sa Anđelima raduje, prepodobni Teodore, duh tvoj."

Autor: A.A.