'HEROJI NEKAD NOSE KACIGU, UNIFORMU I VELIKO SRCE' Vatrogasci došli po pozivu, zatekli nesvakidašnju scenu i još većeg MALOG heroja! (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: MUP Srbije ||

U današnjem požaru na deponiji u Bačkoj Palanci dogodio se dirljiv trenutak kada su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog voda Bačka Palanka spasili malog zeca koji se našao u gustom dimu.

Brzom reakcijom i profesionalnim delovanjem, vatrogasci su uspeli da pronađu i izvuku uplašenog mališana iz opasne zone, sprečivši tragediju.

Ovaj gest još jednom je pokazao da vatrogasci nisu samo borci protiv vatre, već i pravi heroji koji uvek staju u zaštitu života – bilo ljudskog ili životinjskog.

- Heroji ne nose uvek plašt. Ponekad nose kacigu, uniformu i veliko srce - navodi se ispod objave na Instagram stranici "193ns_rs".

Autor: Iva Besarabić

