Zverina usred dana upala u domaćinstvo, usledila scena iz horor filmova! Strah među meštanima ivanjičkog sela

Izvor: RINA, Foto: Tanjug AP/C. Loberg/National Park ||

U ivanjičkom selu Budoželja došlo je do incidenta kada je usred bela dana medved upao u domaćinstvo i usmrtio svinju.

- Medved je upao, uhvatio svinju i odvukao u potok. Mi smo krenuli za njim i iz daljine smo videli kako davi životinju i kreće da je jede. Mi smo bacili kamen, medved se udaljio ali opet je prišao do svog plena - rekli su meštani ivanjičkog sela za Info ligu.

Meštani dodaju da je na lice mesta izašla policija i da je sačinjen zapisnik.

- Uplašeni smo i za svoje živote i i za životinje, činjenica da je medved upao usred dana govori da se on više ničega ne plaši. Ovo nije problem samo sad kod nas, već godinama unazad mučimo muku sa napadima medveda po ivanjičkim selima - dodaju meštani.

Autor: D.Bošković

