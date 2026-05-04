VUČIĆEVO OBEĆANJE ISPUNJENO! Počela kompletna rekonstrukcija puta od Rogačice do Debelog brda! Radi se na dugoj i zahtevnoj trasi od 24 km koja povezuje Bajinu Baštu sa Valjevom i Beogradom! (FOTO)

Put koji godinama čeka na ozbiljnu obnovu i konačno je dočekao mašine – počela je kompletna rekonstrukcija puta od Rogačice do Debelog brda, a reč je o dugoj i zahtevnoj trasi od 24 km koja povezuje Bajinu Baštu sa Valjevom i Beogradom. Radovi su počeli u rekordnom roku.

Ova saobraćajnica je bila žila kucavica za Bajinu Baštu, kao najbliža veza sa Beogradom. Tokom više od pola veka bila je dotrajala i devastirana, a sada se konačno radi njena rekonstrukcija.

Deonica puta od Rogačice do Debelog brda godinama je bila jedna od najkritičnijih tačaka za vozače u ovom delu Srbije, ali je njena rekonstrukcija, uprkos krucijalnom značaju za Bajinu Baštu, stalno odlagana.

Sve do posete predsednika Vučića ovom kraju kada je najavljeno da lokalna samouprava ne može sama da finansira ovako velike projekte, uključujući i tunel ispod Kadinjače i putne pravce ka Valjevu, te da će država preuzeti realizaciju.

Najavljeno je da će radovi početi vrlo brzo, i zaista su se građevinske mašine ubrzo pojavile na terenu.

Deonica Rogačica–Debelo brdo postala je aktivno gradilište, a putarske firme iz Užica i Valjeva rade zajedničkim snagama.

Radovi se odvijaju punim intenzitetom. Nakon posete predsednika Aleksandra Vučića, započeto je ono što je i obećano.

Na ovom putu nije bilo ozbiljnije rekonstrukcije oko 50 godina, što znači da je prošlo pola veka bez značajnijih ulaganja. Put je veoma frekventan i važan, kako za stanovnike Bajine Bašte, tako i za turiste koji idu ka Tari, Zlatiboru i dalje prema Višegradu i Republici Srpskoj.

Radovi obuhvataju ne samo novi asfalt, već i rešavanje odvodnjavanja, sanaciju kosina i proširenje najkritičnijih delova trase. U zahtevnim uslovima terena primenjuju se najviši standardi kako bi put izdržao veliki intenzitet saobraćaja.

Trenutno se izvode radovi profilisanja kolovoza glodalicom, postavljanje armirano-betonskih cevi za odvodnju, uređenje kosina radi proširenja, ugradnja ivičnjaka, kao i mašinska ugradnja prvog sloja agregata.

Za Bajinu Baštu ova rekonstrukcija znači veću bezbednost i znatno kraće vreme putovanja, ali i značajan podsticaj za turizam. Mesto dobija bolju saobraćajnu povezanost, što je važno i za studente i sve koji putuju ka Beogradu.

Autor: D.Bošković