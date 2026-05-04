AKTUELNO

Društvo

VUČIĆEVO OBEĆANJE ISPUNJENO! Počela kompletna rekonstrukcija puta od Rogačice do Debelog brda! Radi se na dugoj i zahtevnoj trasi od 24 km koja povezuje Bajinu Baštu sa Valjevom i Beogradom! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Put koji godinama čeka na ozbiljnu obnovu i konačno je dočekao mašine – počela je kompletna rekonstrukcija puta od Rogačice do Debelog brda, a reč je o dugoj i zahtevnoj trasi od 24 km koja povezuje Bajinu Baštu sa Valjevom i Beogradom. Radovi su počeli u rekordnom roku.

Ova saobraćajnica je bila žila kucavica za Bajinu Baštu, kao najbliža veza sa Beogradom. Tokom više od pola veka bila je dotrajala i devastirana, a sada se konačno radi njena rekonstrukcija.

Foto: TV Pink Printscreen

Deonica puta od Rogačice do Debelog brda godinama je bila jedna od najkritičnijih tačaka za vozače u ovom delu Srbije, ali je njena rekonstrukcija, uprkos krucijalnom značaju za Bajinu Baštu, stalno odlagana.

Foto: TV Pink Printscreen

Sve do posete predsednika Vučića ovom kraju kada je najavljeno da lokalna samouprava ne može sama da finansira ovako velike projekte, uključujući i tunel ispod Kadinjače i putne pravce ka Valjevu, te da će država preuzeti realizaciju.

Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ

Najavljeno je da će radovi početi vrlo brzo, i zaista su se građevinske mašine ubrzo pojavile na terenu.

Deonica Rogačica–Debelo brdo postala je aktivno gradilište, a putarske firme iz Užica i Valjeva rade zajedničkim snagama.

Radovi se odvijaju punim intenzitetom. Nakon posete predsednika Aleksandra Vučića, započeto je ono što je i obećano.

Na ovom putu nije bilo ozbiljnije rekonstrukcije oko 50 godina, što znači da je prošlo pola veka bez značajnijih ulaganja. Put je veoma frekventan i važan, kako za stanovnike Bajine Bašte, tako i za turiste koji idu ka Tari, Zlatiboru i dalje prema Višegradu i Republici Srpskoj.

Foto: TV Pink Printscreen

Radovi obuhvataju ne samo novi asfalt, već i rešavanje odvodnjavanja, sanaciju kosina i proširenje najkritičnijih delova trase. U zahtevnim uslovima terena primenjuju se najviši standardi kako bi put izdržao veliki intenzitet saobraćaja.

Trenutno se izvode radovi profilisanja kolovoza glodalicom, postavljanje armirano-betonskih cevi za odvodnju, uređenje kosina radi proširenja, ugradnja ivičnjaka, kao i mašinska ugradnja prvog sloja agregata.

Foto: TV Pink Printscreen

Za Bajinu Baštu ova rekonstrukcija znači veću bezbednost i znatno kraće vreme putovanja, ali i značajan podsticaj za turizam. Mesto dobija bolju saobraćajnu povezanost, što je važno i za studente i sve koji putuju ka Beogradu.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#BAJINA BASTA

#Beograd

#Rekonstrukcija

#Valjevo

#rogacica

POVEZANE VESTI

Politika

JOŠ JEDNO OBEĆANJE ISPUNJENO U REKORDNOM ROKU! Počela obnova mosta između Malog Zvornika i Karakaja (FOTO)

Društvo

OD BEČA DO BEOGRADA VOZOM ZA SAMO 6 SATI! Bez presedanja! Austrijski Hojte oduševljen: Brže nego kolima! Karta do Budimpešte biće 26 evra (FOTO)

Društvo

DO SARAJEVA ZA MANJE OD TRI SATA: Završava se najvažnija deonica ka BiH, niče i granični prelaz od 16 traka - pogledajte kako će izgledati 'kapija Bal

Društvo

Gotovi radovi! Ovako izgleda deonica auto-puta od Pakovraća do Požege: Trenutno se testiraju sistemi u tunelima (FOTO)

Beograd

IZMENE I NA LINIJAMA 76 I 77 U NOVOM BEOGRADU: Evo kako će saobraćati od 10. do 24. marta

Politika

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA GIMNAZIJA U MLADENOVCU PRE I POSLE REKONSTRUKCIJE: Od ruiniranog objekta do najsavremenije obrazovne ustanove (FOTO)