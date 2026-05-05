SNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO SRBIJU: Nadležne službe prate situaciju

Tokom noći zabeležena su dva zemljotresa u Srbiji od kojih je snažniji imao čak 4.1 stepena Rihtera, javio je Republički seizmološki zavod Srbije.

Prema trenutno dostupnim informacijama, potresi su se dogodili kod Bezdana, a prvi oko pola tri ujutru.

Epicentar je zabeležen na dubini od 15 kilometara i to na obodu Specijalnog rezervata "Gornje Podunavlje" i sredini puta između Bezdana i Bačkog Monoštora.

Na osnovu podataka Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je bio magnitude 4.3 stepeni Rihtera u 2:35 časova, a epicentar potresa lociran je u blizini Kupusina, na oko 8.0856 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 45.8 i dužine 18.96.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Drugi se, kako izveštava Republički seizmološki zavod Srbije, dogodio samo desetak minuta kasnije, a bio je jačine 2.5 stepena Rihtera.

Epicentar je lociran u centru samog Bezdana na dubini od 8 kilometara.

Sa time se slažu i iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, pa navode da je epicentar potresa lociran u blizini Koluta, na oko 6.0660 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 45.84 i dužine 18.91.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

Printskrin je iz tabele koju objavljuje Republički seizmološki zavod Srbije, ali je neophodno napomenuti da je vreme prikazano u tabeli dogođenog zemljotresa u epicentru Griničko vreme. Lokalno vreme јe za dva sata veće u vreme letnjeg, odnosno za јedan sat veće u vreme zimskog računanja vremena.

Autor: Marija Radić